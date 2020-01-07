SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İstanbul sözleşmesin'ne tepki

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Aralık ayı ilçe divanı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İstanbul sözleşmesin'ne tepki

07 Ocak 2020 Salı 11:58

 Gerçekleştirilen ilçe divanına İl Başkanı Mehmet Aras ile birlikte il yöneticileride katılım sağlayarak, divanda birim başkanları, gençlik kolları, hanım kolları ve mahalle başkanları hazırladıkları raporlarını sundu.

HÜKÜMET KAŞIKLA VERİYOR KEPÇEYLE ALIYOR

Divanda açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Engin Kılıç, ‘’Bugün 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesini ehlinden öğreneceğiz. Biz diyoruz ki İstanbul Sözleşmesin Aile kurumumuz  sağlam kalsın.’’dedi. Kılıç’ın ardından kısa bir selamlama Konuşması yapan İl Başkanı Mehmet Aras, ‘’Hükümet işçiye, memura. emekliye zam verirken kaşıkla veriyor kepçeyle alıyor.’’dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE TEPKİ

Konuşmalar ve raporların ardından söz alan Uzman Klinik Psikolog Miktad Ertem İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun hakkında konuştu. Konuşmasında Miktad Ertem İstanbul Sözleşmesi’ni eleştirerek, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi kavramıyla gizlenen ve esas amacının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmasına ve ailenin parçalanmasına zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesi, AB ve Siyonist destekçisi, İslam Düşmanı, marjinal medya ve Sivil Toplum kuruluşları tarafından canhıraş şekilde savunulmaya başlandı.’’ İfadelerini kullandı.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CHP Gebze'de aday bolluğu CHP Gebze'de aday bolluğu
Büyükakın, Ahıska Türklerini konuk etti Büyükakın, Ahıska Türklerini konuk etti
Genç Saadet’te başkan değişti Genç Saadet’te başkan değişti
Meclis Üyelerinden Başkan ve Yönetime hayırlı olsun ziyareti Meclis Üyelerinden Başkan ve Yönetime hayırlı...
CHP Çayırova’da yeni yönetim görev dağılımı yapıldı CHP Çayırova’da yeni yönetim görev dağılımı...
Yeniden Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Yeniden Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Toplantısı...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

CHP Gebze'de aday bolluğu
CHP'de İlçe kongreleri devam ediyor. Gebze İlçe Başkanlığı için 5 aday var.

Haberi Oku