İşte AKP'nin Yeni Sloganı!

AK Parti, ''Kararımız EVET'' başlığıyla 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kitapçığı' yayımladı. Anayasa referandumu kitapçığında Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin genel faydaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne anlama geldiği ve 18 maddelik Anayasa değişikliği paketinin ayrıntılı içerikleri yer alıyor. AK Parti, referandum sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ortak kampanya yapmayacak. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kılavuz niteliğindeki kitapçığında yer alıyor. Kitapçığın kapağında 'Kararımız EVET' yazıyor. Sistemin adı da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' olarak bir kez daha vurgulanıyor.



Referandum için nefesler tutuldu. Meclis'ten geçen değişiklik teklifinin perşembe ya da cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına gönderilmesi beklenirken partiler de kampanya süreci için hazırlıklarını başlattı.

AK Parti'de referandum hazırlıkları neredeyse tamamlandı. 100 bin adet bastırılan "kararımız evet" kitapçığı tüm teşkilatlara gönderildi.

Cumhurbaşkanı'nın düzenlemeyi onaylamasının ardından sahaya inilecek...

Milletvekilleri ve parti teşkilatları çalınmadık kapı, girilmedik sokak bırakmayacak.

Anayasa değişikliğinin Türkiye'ye kazandıracakları tek tek anlatılacak.

AK Parti belediyeleri de kampanya sürecinde aktif rol üstelenecek.

Genel Merkez tarafından dağıtılan "kararımız evet" kitapçığına İstanbul ve Ankara gibi metropol belediyeleri tarafından da ilave baskılar yapılacak.

O kitapçığın her eve girmesi sağlanacak.

Kampanyada kullanılacak sloganlar için de partide hummalı bir çalışma var.

Günümüz şartlarına uygun herkese sıcak gelecek sloganlar üzerinde duruluyor.

Yapılan çalışmaların ardından AK Parti teşkilatlarının 10 Şubat tarihinde sahaya inmesi bekleniyor.



