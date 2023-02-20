İYİ Parti Darıca’da başkan Gencay Yıldıztekin





İYİ Parti Kocaeli’de çalışmalar aralıksız sürüyor. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur’un başkanlığında yönetim kurulu toplantısı dün Darıca’da yapıldı. Toplantıda Darıca İlçe Başkanı Güven Altay’ın yerine gelecek isim de belli oldu.

“PARTİ TÜZÜĞÜMÜZE UYGUN”

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç, Darıca İlçe Başkanlığı’na İl Başkan Yardımcısı Gencay Yıldıztekin’in atandığını duyurdu. Kılıç tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “İl Başkanımız Sn. Nusret Acur ve il yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla Darıca ilçe binamızda gerçekleşen toplantımızda Parti tüzüğümüzün 26. Maddesine uygun olarak İl Başkan Yardımcımız Sn.Gencay Yıldıztekin, Darıca İlçe Başkanlığı görevine atanmıştır.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Tüm emekleri ve kıymetli katkılarından ötürü eski Darıca İlçe Başkanımız Sn. Güven Altay’a teşekkür ediyor, göreve gelen Darıca İlçe Başkanımız Sn. Gencay Yıldıztekin’e çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kocaeli’mizin ve Türkiye’nin daha İYİ olması için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”