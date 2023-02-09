İYİ Parti depremzedeler için çalışıyor

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı deprem felaketinin yaralarını sarmak için kolları sıvadı. Yardım kampanyası düzenleyen teşkilat bugüne kadar pek çok yardım tırını bölgeye ulaştırdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı afet koordinasyon merkezi oluşturdu. Yönetim kurulu üyesi Ali Ünğan başkanlığındaki merkez, il başkanı Nusret Acur, eski il başkanı Şanbaz Yıldız, ilçe başkanları, il ve ilçe teşkilatının destekleri ile kısa sürede pek çok yardım malzemesini bölgeye gönderdi. Teşkilat yönetimi yardım miktarını artırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

YARALARIMIZI SARMAK İÇİN

Yardım çalışmaları ile ilgili açıklama yapan il başkanı Nusret Acur” Deprem bölgesinden gelen görüntüler tüm Türkiye’nin ciğerini yaktı. Herkes dayanışma için kolları sıvadı, bir şeyler yapabilmenin çabasına girdi. Bizler de İYİ Parti Kocaeli il ve ilçe teşkilatları olarak yardım malzemesi toplama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaralarımızı sarmak için bütün üyelerimizi destek olmaya davet ediyorum” dedi.