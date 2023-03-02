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SİYASET:
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İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur: Tamamen siyasi bir karardır!

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı. Bu karara ilk tepki İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur'dan geldi. Acur, bu karar için “Tamamen siyasi bir karardır” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur: Tamamen siyasi bir karardır!

02 Mart 2023 Perşembe 19:46


 

 

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP'li Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karara imza atmasına yönelik tepkisini dile getirdi. Nusret Acur, bu kararın vicdanlarda yara açtığını söyleyerek bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en çalışkan milletvekili olan, haksızlıklara, yolsuzluklara, adaletsizliklere gür sesiyle karşı çıkan Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında alınan dokunulmazlığın kaldırılması kararı en hafif tabiriyle garabettir.

 

“HER YÖNÜYLE SİYASİ”

 

Bu karar her yönüyle siyasi bir karardır. Milletimiz bunu açık ve net bir şekilde görmekte ve notunu almaktadır. 80 milyonun gözünün içine baka baka ekranlarda en ağır hakaretleri yapanlara karşı yaptırımı bırakın, kınama mesajı bile yayınlamayan iktidar, süreci art niyetle bu noktaya taşımıştır. Muhalefeti yıldırma, bezdirme, geri adım attırma hevesiyle bu kararı alanlar hezimete uğrayacaktır. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur, milletimizin de şüphesi olmasın.

 

HANGİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI SAVAŞIRKEN ŞEHİT OLMUŞ?

 

Kendi yandaşlarına, milletvekillerinin eşlerine verdikleri ihaleler, yaptıkları yolsuzlukları bu gibi kararlarla gölgelemeyi başaramayacaklar. Daha yeni Kızılay’ın yardımlarını usulsüz bir şekilde satanlardan hesap soramayanlar suni gündem üretiyorlar. Neymiş şehit yakınıymış! Bir sorun bakalım hangi terör örgütüne karşı savaşırken şehit olmuş? Şehit yakını mı arıyorsunuz? Gebze’nin ilk şehidi Numan Dede’nin ağabeyi Abdurrman Dede’ye sorun. Yine adı en büyük caddelerden birine verilen Şehit Yılmaz Argon’un ağabeyi Korkmaz Argon’a sorun bakalım size ne cevap verecekler. Elbet günü geldiğinde bu yaptıklarınızın hesabı sorulacaktır.

 

"HER KOŞULDA MİLLETVEKİLİMİZİN YANINDAYIZ"

 

Daha önce de İYİ Parti olarak hatırlatmıştık, ‘Adalet ve Hukuk herkese lazım’ ancak geldiğimiz noktada millet iradesiyle, milletin meclisinde yine millete rağmen bir karar alınmıştır. Milletvekilimiz Lütfü Türkkan’ın koşulsuz ve şartsız, amasız, lakinsiz yanındayız. Bizler, sizin baskınıza, tehdidinize aldığınız hukuksuz kararlara yenilmeyeceğiz. Mücadelemizi sürdürecek, aziz milletimizi sizin bu baskıcı, kural tanımaz yönetimsizliğinizden kurtaracağız. Bu bir sindirme ve yıldırma operasyonudur!”

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