İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül BABACAN 'ın mesajı

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan; “Türkiye'nin umudu olan Genel Başkanımız'ın vereceği her kararda bugün de yarın da yanındayız. Son ana kadar… Meral Akşener varsa sorun Yok”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Akşener, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapmazken, vekiller ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdiler. Akşener, saat 13.30'daki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak.

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan’ da; “Ateşten gömleğin giyildiği bu dönemde, Türkiye'nin umudu olan Genel Başkanımız' ın vereceği her kararda her zaman olduğu gibi bugün de yarın da yanındayız. Son ana kadar… Meral Akşener Varsa Sorun Yok " mesajını verdi.



