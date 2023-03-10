İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı: “Seçim Çalışmalarına Kaldığımız yerden devam …”





Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan seminerin beş günlük bir zaman dilimine yayılarak tüm mahalle başkanlarına verileceğini söyleyen İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Günay Özdemir şunları ifade etti; “Öncelikle ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.

26 Kasım 2022 tarihinde yapılan ilçe kongremizin ardından, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanımız Sayın Ayşegül Babacan hanımefendinin yönetiminde hiç vakit kaybetmeden, tüm teşkilatlarımızla müthiş bir heyecan ve dinamizmle çalışmalarımızı başlatmıştık.

Bu bağlamda mahalle ve köylerimizde İzmitli hemşerilerimizi evlerinde ve işyerlerinde ziyaret edip sorunlarını dinleyerek, onların gönüllerine en samimi duygularımızla dokunmaya devam ediyoruz. Asil-yedek ayrımı yapmaksızın tüm ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, İyi parti gönüllülerimiz, kanaat önderlerimiz, mahalle teşkilat başkanlarımızla topyekûn bu çalışmalarımızın temposunu her geçen gün artırma kararlılığındayız.

Malumunuz ülkemiz çok hayati bir seçim sathi mahallinde. Milletimizin, evlatlarımızın geleceğini etkileyecek bu seçimleri gerçekten millet ittifakı ve İYİ Parti olarak çok önemsiyoruz. Buna paralel olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in memleketinde siyaset yapıyor olmamız üzerimizdeki tarihi görevi ve misyonu bir kat daha arttırıyor. İşte bu nedenlerden dolayı Teşkilat başkanlığı olarak, bu hafta içinde mahalle başkanlarımızı ilçe binamızda misafir ederek sorunlarını dinliyor, mahallelerimizde teşkilatlarımızı geliştirme ve genişletme yolunda adımlar atıyoruz. Çünkü partiler en uçtaki teşkilatlarının gücü oranında iddialı olabilirler. Mahalle başkanlarımızın ne kadar önemli bir görevi üstlendiklerinin farkındayız . Seçim güvenliği, sandıklara hakimiyet, üye kazanımları, il ve ilçe teşkilatlarımız ile milletvekili adaylarımızla yapacağımız ziyaret ve toplantı programlarımızda mahalle başkanlık teşkilatlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışarak milletimizle, halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Ülkemizin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmesi gerektiğini ve başta ekonomi olmak üzere hemen her alanda oluşan tahribata ilişkin çözümlerimizi teşkilatlarımızla birlikte halkımıza anlatmayı sürdüreceğiz. Değerli basın mensuplarımızı da mahalle teşkilatlarımızı ziyaret programlarımızda aramızda görmekten büyük bir onur ve mutluluk duyacağımızı ifade eder saygı ve sevgilerimi sunarım.”