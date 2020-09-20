İYİ Parti Kocaeli teşkilatı kurultayı tamamladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz, açık alanda yapılan ve tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulan büyük kurultay adeta bir şölen havasında gerçekleştirildi. Kurultay alanında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Şanbaz Yıldız "33 kurultay delegemizin tamamı burada. Bu çok önemli bir gösterge. Eksiksiz bir katılımla kurultayımıza katılım sağladık. İktidara giden yolda Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in izinde yürümeye devam edeceğiz. Demokrasi şölenimiz vatanımıza, milletimize ve partimize hayırlı olsun. " ifadelerinde bulundu.





KOCAELİ TEŞKİLATINDA 33 İSİM DELEGE





Kocaeli teşkilatlarından 30 üst kurul delegesi büyük oy kullandığı kurultayda Kocaeli Milletvekili İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Genel İdare Kurulu (GİK) Cumali Durmuş ve Kurucular Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez doğal delege olarak oy kullandı.



