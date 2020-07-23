İYİ Parti kongresi tamamlandı

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı

Şanbaz Yıldız, Kongreyi değerlendirdi ve şöyle konuştu, "P

andemi sürecine rağmen, yoğun bir delege katılımıyla tamamlamış olduk. Her partide olduğu gibi, kongre süreçleri sonrası partimizde de kongre sonrası istifaların yaşanması doğaldır. Bu istifalar doğal olarak bizim partimizde de olmaktadır. Öncelikle şunu söylemeliyim ki istifa tek taraflı bir irade beyanıdır ve kişinin kendi tercihidir.

İlçelerimiz ve il teşkilatımız sürekli açıktır. Partililerimiz ve vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Tüm ilçelerimizde periyodik aralıklarla üye stantlarımız kurulmakta ve üye girişleri sağlanmaktadır. Örneğin geçtiğimiz hafta sadece Körfez ilçemizde birkaç gün içerisinde seksen kişi partimize üye olmuştur. İl başkanı olarak göreve geldiğimiz 10 Eylül 2018 tarihindeki 2 bin 257 üye sayımız vatandaşlarımızın büyük teveccühüyle hızla artmaktadır. İstifalara rağmen pandemi sürecindeki 8 bin 200 olan üye sayımız bugün üye sistemimizde onay bekleyenlerle birlikte 10 bini geçmiş bulunmaktadır."