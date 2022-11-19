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İYİ Parti’de beklenen gelişme!

İYİ Parti’de genel merkez yönetiminin kararı ile başlayan olağanüstü kongre süreci devam ediyor.

İYİ Parti'de beklenen gelişme!

19 Kasım 2022 Cumartesi 15:56


ÜÇ ADAY YARIŞA ÇIKMIŞTI

Kongre sürecinin en hararetli geçtiği bölge olan Körfez ilçede bilindiği gibi partinin kurucu ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran, mevcut ilçe başkanı Mehmet Candemir ve eski ilçe yöneticilerinden İl Başkan Danışmanı Ayşegül Dinç, ilçe başkanlığı için aday olduğunu ilan etmişti. Saha programlarına başlayan adaylarla ilgili olarak ilginç gelişmeler yaşanıyor.


CANDEMİR VE DİNÇDELEGE SEÇİLEMEMİŞTİ

Partide yapılan delege seçimlerinde adaylardan mevcut ilçe başkanı Mehmet Candemir ile Ayşegül Dinç, üyelerin desteğini alamamış ve delege seçilememişti. Ortaya çıkan tablo karşısında büyük bir hezimet yaşayan iki adayın daha sonra kurucu ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran’a karşı birleşmelerinin gündeme geldiği ileri sürülmüştü.


İKİ İSİM DE ÇEKİLİYOR

Fakat bu konuda da yeni bir gelişme yaşandı. Partinin bazı isimlerinin de devreye girmesi sonucunda İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Mehmet Candemir’in yarıştan çekilmeyi düşündüğü ve bunu yakın çevresi ile paylaştığı bildirildi. Aynı çevrenin baskısı ile Ayşegül Dinç’in de adaylıktan vazgeçmesi için baskı oluşturduğu iddia edildi.


ÇİÇEKLİ’DEN ŞARTLI “EVET!”

Buna göre adaylıktan vazgeçtiği belirtilen Mehmet Candemir ve Ayşegül Dinç’in rakipleri İbrahim Ömer Toyran’a karşı il yöneticilerinden Güner Çiçekli’nin olası adaylığını destekleme kararı aldığı öğrenildi. Bu konuda belli bir çevrenin Güner Çiçekli’ye adaylık baskısı kurduğu, ancak Çiçekli’nin de bu talebe “Tek adaylı seçim isterim” şartını koştuğu ve bunu da yakın çevresi ile paylaştığı iddia edildi.

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