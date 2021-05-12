İYİ partiden bayram tebriği

Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdendir.
Bu yıl da etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle, Ramazan'ı ve Ramazan Bayramını daha önce alışık olduğumuz kutlama düzeninden daha farklı ortamlarda yaşamak zorunda kaldık. Bizi birleştiren; bize dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Ramazan Bayramını da bu sene sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak bile sevgiyle birbirimize ulaşacağız, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpemesek de sesimizle onların yanında olacağız.
İçinde bulunduğumuz mübarek günlerin, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini ve bu vesile ile İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Filistin halkına düzenlendiği orantısız ve alçakça saldırılarını, Çin’in soydaşlarımız Uygur Türkleri’ne yönelik sürdürdüğü insanlık dışı işkencelerin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Türk ve İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sevgi ve muhabbetlerimle...
Şanbaz YILDIZ
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı