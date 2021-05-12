İYİ partiden bayram tebriği

Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdendir.

Bu yıl da etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle, Ramazan'ı ve Ramazan Bayramını daha önce alışık olduğumuz kutlama düzeninden daha farklı ortamlarda yaşamak zorunda kaldık. Bizi birleştiren; bize dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Ramazan Bayramını da bu sene sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak bile sevgiyle birbirimize ulaşacağız, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpemesek de sesimizle onların yanında olacağız.