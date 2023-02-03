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İYİ Parti’den Milli İrade Meydanı eleştirisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Milli İrade Meydanı yenileme çalışmaları devam ederken İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur’dan eleştiriler geldi. Acur, “Problemleri çözeceğinize arttırarak iş yapıyorsunuz. Bu kent bunu hak etmiyor” dedi.

İYİ Parti'den Milli İrade Meydanı eleştirisi

03 Şubat 2023 Cuma 19:03

 İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde
gerçekleştirilen Milli İrade Meydanı çalışmalarına eleştiriler yöneltti. İzmit’te trafiğin en
yoğun olduğu bölgede böyle bir proje inşa etmenin dezavantajlarını sıralayan Nusret Acur,
“Siz böyle büyük ve kentin en değerli bölgesindeki mevcut otoparkı yok ettiniz. Yaptığınız
projeye de yeraltı otoparkı düşünmediniz. Problemleri çözeceğinize arttırarak iş
yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
“MEYDANLAR YAYA AKSLARI ÜZERİNE YAPILIR”
Nusret Acur’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İzmit Milli İrade Meydanı'nda çok yanlış
bir projeyi sürdürmeye devam ediyorsunuz. Meydanlar yaya aksları üzerinde yapılır.
Dünyanın bütün gelişmiş kentlerindeki meydanlar böyledir. Kenti gezerken yollar sizi kentin
prestij meydanına çıkartır. Burası ise etrafı yoğun trafiğin olduğu bir bölge.
MEVCUT OTOPARKI YOK ETTİNİZ!
Bir tarafı 8 şeritli, diğer tarafı 6 şeritli yolları aşıp meydana ulaşmanız gerekiyor. Bu çok zor.
Proje bu yönüyle de yanlış. Hadi diyelim yaptınız. Kentin en büyük problemi otopark
problemi. Siz böyle büyük ve kentin en değerli bölgesindeki mevcut otoparkı yok ettiniz.
Yaptığınız projeye de yeraltı otoparkı düşünmediniz. Problemleri çözeceğinize arttırarak iş
yapıyorsunuz. Bu kent bunu hak etmiyor. Diyaloğa kapalı ‘Biz biliriz’ denilerek yaptığını
projeyi esefle takip ediyoruz.”
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