İYİ PARTİDEN PİKNİK ORGANİZASYONU

26 Eylül 2019 Perşembe 11:29
İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları, Çocuk Esirgeme Kurumu Pikniği organize edecek. 28 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Yahyakaptan Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde başlayacak olan piknik 17.00’a kadar devam edecek. 28 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da il binasından hareket edilecek. İYİ Parti İl Gençlik Kolları, çocuklara keyifli bir gün yaşatmak ve mutlu etmek için düzenleyecekleri bu anlamlı etkinliğe herkesi davet ediyor
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