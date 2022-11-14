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İYİ Partili Polat’tan birliktelik mesajı!

İYİ Parti’nin Körfez ilçedeki önemli isimlerinden eski Teşkilat Başkanı Tugay Polat, “2024 yılındaki yerel seçimler öncesinde belirlediğimiz hedefimizden dolayı kongre sürecinde tamamen tarafsız olarak kaldık. Fakat gerektiğinde kongre döneminde herhangi bir göreve talip olmadan tüm gücümüzü partimizin birliği ve bütünlüğü için kullanmaya hazırız” dedi

İYİ Partili Polat'tan birliktelik mesajı!

14 Kasım 2022 Pazartesi 18:55


İYİ Parti teşkilatlarında kongre hazırlıkları sürüyor. 26 Kasım’da İzmit ve Başiskele ile başlayacak olan kongrelerin 4 Aralık’ta sona ereceği açıklanmıştı. Bu arada İYİ Parti’nin Körfez ilçedeki önemli isimlerinden olan, partide bir dönem İlçe Teşkilat Başkanlığı yapan Tugay Polat, yapılacak olan kongrenin partilerine ve Körfez ilçeye hayırlı olmasını diledi. 2024 yılındaki yerel seçimlerde Körfez Belediye Başkanlığı için aday adayı olması beklenen Polat, kongre döneminde tüm adaylara eşit mesafede olduğunu ve süreci yakından takip ettiğini dile getirdi.


“TÜM ADAYLARA EŞİT MESAFEDEYİZ”

Parti teşkilatının en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen ve İYİ Parti’nin ilçede önemli noktaya gelmesinde emekleri ile öne çıkan Polat, “Kongremiz şimdiden hepimize hayırlı olsun. Delegelerimiz bir karar verecek ve yeni ilçe başkanımızı belirleyeceğiz. Bizim yerel yönetim seçimleri ile ilgili bir hedefimiz var. Bu nedenle bu kongre sürecine müdahil olmamaya özen gösterdik ve tüm adaylara eşit mesafede yer aldık” dedi.


“TÜM GÜCÜMÜZÜ PARTİMİZ İÇİN KULLANMAYA HAZIRIZ”

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatının bir ve bütünlüğünün sağlanabilmesi için gerektiğinde devreye girebileceklerini kaydeden Polat, “Birleştirici ve yol gösterici olarak teşkilatımızın her zaman emrinde olduk. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Kongre süreci ile ilgili süreci şu an dışarıdan izliyoruz. Fakat gerektiğinde devreye girerek tüm gücümüzü ve etkimizi partimizin bütünlüğü için kullanırız. Kongremizde ilçe başkanlığına aday olan ve birlikte yola çıktığı İYİ insanlara başarılar diliyorum. Körfez ilçemizde İYİ’lerin kazanmasını diliyorum” diye konuştu.


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Iyi PartiTurgay Polat
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