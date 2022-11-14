İYİ Parti’li Toyran’a verilen destek her geçen gün artıyor

İYİ Parti’de yeniden Körfez İlçe Başkanlığına talip olan kurucu ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran, Atalar ve Hacı Osman mahallelerindeki delegelerin desteği ile büyük moral buldu. Ayrıca meclis üyesi Arif Ersoy da kongrede Toyran’ı destekleyeceğini söyledi





DELEGELERE HEDEFLERİNİ ANLATIYOR

İYİ Parti’de Körfez Teşkilatı’nın kurucu ilçe başkanı olan ve 4 Aralık Pazar günü yapılacak olan kongrede yeniden başkanlığa talip olan İbrahim Ömer Toyran’ın saha çalışmaları olanca hızı ile sürüyor. Hemen her gün bir mahallenin delegelerini düzenlenen buluşmalarda ağırlayan ve adaylık gerekçelerini tek tek anlatan başkan adayı Toyran, geçtiğimiz günlerde Atalar Mahallesi delegeleri ile bir araya geldi.





İKİ MAHALLEDEN ÖNEMLİ DESTEK

Özellikle delegelerle kurduğu yakın diyalogla öne çıkan İYİ Partili İbrahim Ömer Toyran, büyük ilgi gösterilen toplantının ardından verilen destek sözü ile de büyük moral buldu. Atalar Mahallesi’ndeki bu destek buluşması sonrasında Hacı Osman Mahallesi’ndeki delegelerle de bir araya gelen Toyran, bu toplantıdan da büyük moralle ayrıldı. Hacı Osman Mahallesi’nde partililer ve delegelerin büyük bir kısmı Toyran ile birlikte hareket edecek.





“İYİ’LİĞİ YÜCELTECEĞİZ”

Yapılan toplantıların ardından bir açıklama yapan İYİ Parti Körfez İlçe Başkan Adayı İbrahim Ömer Toyran, “Yaptığımız siyaset İYİ Parti’li ve İYİ’liği yüceltmek üzerine. Bizim için bütün ilçe başkan adaylarımız değerlidir. Bizden onlar için yalnızca iyi sözler duyabilirsiniz. Hacı Osman ve Atalar Mahallelerimizdeki delegelerimizle yaptığımız toplantılarda verilen desteğin bizler için çok değerli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu azim ve kararlılıkla yapılacak kongremizin ardından İYİ Parti’mizi Körfez’de ve Kocaeli’de birinci parti yapacağız. Kocaeli’de de mutlaka İYİ’lik kazanacak” dedi.





MECLİS ÜYESİNDEN ÖZEL DESTEK

Öte yandan mahallelerle gerçekleşen buluşmalarında Atalar ve Hacı Osman delegelerinden aldığı destekle öne çıkan İYİ Parti’li İbrahim Ömer Toyran’a bir özel destek de meclis üyelerinden geliyor. Körfez Belediye Meclisi’nin İYİ Partili üyelerinden Arif Ersoy da geçtiğimiz günlerde çalışma ofisinde bir araya geldiği İbrahim Ömer Toyran’a destek sözü verdi. Toyran, bu desteği sebebiyle Ersoy’a teşekkür etti.



