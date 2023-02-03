CHP Kocaeli Milletvekili aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Harun Yıldızlı dün akşam Derince İlçe Örgütü’ne teşekkür ziyaretine gitti.

Partililer tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Yıldızlı, “Tüm örgütlerimiz iktidar olmaya inanmış bir motivasyon

içerisinde. Parti içi sorunların hepsini şimdi bir kenara koymalıyız; dondurmalıyız. İktidar yakın, kabus bitecek. Herkes bunu böyle

bilsin” dedi.



CHP Kocaeli Milletvekili aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Harun Yıldızlı, ilçelere teşekkür ziyaretlerine devam ediyor.

Şimdiye kadar gittiği ilçelerde partilileri tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Yıldızlı’nın dün akşamki adresi ise CHP Derince İlçe Örgütü

oldu. Eşi Betül Yıldızlı ile ilçe örgütüne giden Harun Yıldızlı burada da coşkulu bir şekilde karşılandı. İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya,

bazı meclis üyeleri, eski ve yeni yöneticiler ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin

konuştu.



“UMARIM BU SEFER OLUR”



Başkan Bilgin, “Kendisi milletvekilliği aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa etti. Geçmiş dönemde çalıştığı yöneticiler, meclis

üyeleri ve partililerimize teşekkür etmek için ilçe binamıza geldi. Sayın Yıldızlı’ya çıktığı yolda başarılar diliyorum. Geldiği için teşekkür

ediyorum. Partimizin içinde çalışmış, emek vermiş insanların bir üst kademelere gitmesi her zaman bizi onurlandırır, gururlandırır. 35 yıldır hiçbir il başkanımızı milletvekili olarak gönderemedik. Umarım bu sefer bu iş olur” dedi.



“PARTİYE EMEK VERMİŞ BİR BABANIN EVLADIYIM”



Sonrasında konuşan CHP Milletvekili Aday Adayı Harun Yıldızlı, “Şu an konuşmama başlarken, il başkanı adayı olduğumda buraya gelişim aklıma geldi. Yine eşimle birlikte gelmiştim ve yine bizi böyle güzel bir kalabalık karşılamıştı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 55-60 senedir bu partiye emek vermiş bir babanın evladıyım. Ben ilkokulu Zafer İlkokulu’nda, ortaokulu Seymen Koleji’nde, liseyi ise İzmit Lisesi’nde bitirmiş özbeöz İzmit’in çocuğuyum. Lise yıllarından başlayan mücadelemiz bugüne geldi’’ dedi.





“BİR TALİHSİZLİK VAR”





35 yıldır Kocaeli’nden ne il ne de ilçe başkanının milletvekili olamamasını değerlendiren Yıldızlı, “Evet; bir talihsizlik var

Kocaeli’nde. Yaklaşık 35 yıldır ne il ne de ilçe başkanı milletvekili olamamış. Biz bunu hep birlikte inşallah kıracağız. Biliyorsunuz 3 yıl il başkanı olarak görev yaptım. Onun öncesinde 5 sene il yöneticiliği yaptım. 8 senedir bu örgüte bir fiil hizmet ediyorum. Daha önce lise yıllarımızda, üniversite yıllarımızda yine örgütümüzün içindeydik. Gençlik kolları genel sekreterliği yaptım. 8 yıldır Kocaeli’nin 472

mahallesinin hepsine gittim. Karış karış Kocaeli’ni biliyorum. Çocukluk hayaliydi il başkanlığı. Sağolsun Derince örgütünün de büyük il başkanı olmamda büyük emeği var. Bana bu fırsatı verdiği için öncelikle örgütüme teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.





“KOCAELİ ÖRGÜTÜ TÜRKİYE’NİN 6.’SI”





Harun Yıldızlı konuşmasına şöyle devam etti: ‘’Severek yaptığım il başkanlığı döneminde eksikliklerimiz olmuş olabilir. Hatalarımız olmuş olabilir. Şunu bilmenizi istiyorum ki, ne yaptıysam hep iyi olsun diye yaptım. Kırdıklarımız da olmuş olabilir ama sonuç olarak partinin yararı için mücadele ettik. Bakın biz göreve geldiğimizde 19 mahallemizde üyemiz yoktu. Ben görevimi teslim ettiğimde 2 mahalleye düşmüştük. Sokak öbek örgütlenmesinde Kocaeli örgütü Türkiye’nin 6.’sı. Büyükşehirlerde 3 konumdayız. İyi mi? Evet iyi ama daha iyi konuma gelmesi gerekir. 586 bin seçmenin yüzde 10 baremini Kocaeli örgütü geçti. Tek başıma olmadı bunlar; çalışma arkadaşlarımla, ilçe başkanlarımla, il yöneticilerimle, gençlik kollarımla, kadın kollarımla, sizlerle oldu.





“HEPİMİZE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”





Biz Kocaeli’nde iktidar olmak için yola çıktık. Kocaeli’nde Cumhuriyet Halk Partisi’ni birinci parti yapmak için yola çıktık. En son 1987’de birince olduk. O zaman SHP idi. 7 vekilin 4’ünü aldık. Ben il başkanlığı döneminde basını dolaşırken, yerelde ve genelde iktidar olacağız iddiamı söylediğimde inanmıyorlardı. Ama artık bugün gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak. Bundan en ufak şüphem yok. Ama oturarak olamayız tabii. Hepimize büyük görevler düşüyor. Tüm örgütlerimiz iktidar olmaya inanmış bir motivasyon içerisinde. Bulunduğumuz zaman içinde parti içi sorunların hepsini bir kenara koymalıyız; dondurmalıyız.





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