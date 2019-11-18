KADEM Derneği,Tahir Büyükakın ve Eşini Ağırladı

Kadın ve Demokrasi Derneği , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ve eşi Doç Dr. Figen Büyükakın'ı ağırladı. Kadem Kocaeli Temsilciliği Yönetim Kurulunun da hazır bulunduğu ziyarette Kadem'in çalışmaları, büyükşehir belediyesinin çalışmaları, ortak çalışmalar üzerinde görüşüldü. Kadınlara, çocuklara verilecek eğitimler, istihdam projeleri ve çalışmaları yönlendirmek üzere bir çalıştay yapılması konuları konuşuldu. Kadem Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan ziyaret ve destek için Başkan Tahir Büyükakın ve Eşi Figen Büyükakına teşekkür etti.