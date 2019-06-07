KADROLARDA OLACAK

Gerçekleşen bayramlaşma programına İl Başkanı Aydın Ünlü, teşkilat yöneticileri ve teşkilat üyeleri yoğun katılım sağladı.

ÜLKÜCÜ HAREKET KURUMSALLAŞACAK

Bayramlaşma töreninde konuşan İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bir bayramı daha geride bırakmanın burukluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra MHP'de daha güzel işler yapmak adına hem Ülkü Ocakları hem de MHP adına kim elini gövdesini taşın altına koyacaksa koyacak. Ülkücü hareket bundan sonra kurumsallaşacak. Bunun için bir mücadele vereceğiz. Biz ülkücüyüz 50 yıllık siyasi geçmişimiz var. Biz şehitlerin acısını çeken bir partiyiz. Biz Pençe Harekatı’nın arkasındayız. Birilerinin umurunda olur, olmaz” dedi.

LİDERİMİZ TALİMAT VERDİ

23 Haziran’da gerçekleşecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden bahseden Ünlü şu ifadelere yer verdi: “Liderimiz talimat verdi 15 gün mitili atacağız. İstanbul seçimlerini kazanacağız. Devletle kavgalı olanlara mazbata verdirmeyeceğiz. Önemli olan demokratik yollarla yapmaktır. FETÖ'cü mü bilemem ama o adayın arkasında devletle kavgalı olanlar var. Ülkücüler bir arada her şeyi başarır. Ülkücüler bedeli ne olursa olsun 2023'te kurumsallaşacak. Hem devlet hem de belediye kadrolarında olacak.”