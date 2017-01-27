Kampanyalar Renkleniyor!

Mart ya da Nisan ayının başlarında ülke olarak yeni Anayasa paketinin kabul ya da ret oylaması için oy kullanacağız. Referandum la birlikte siyasi partiler de çalışmalarına başladı ya da başlamak üzere. Partililer ve o partiye sempati duyan binlerce insan şimdilerde teknolojik gelişmeleri de kullanarak yeni yeni propaganda yöntemleri geliştiriyorlar. Bunlardan ilk öne çıkana sosyal medyada özellikle de Twitter de bir anda yayılan ve ilgi çeken ‘Düello’ uygulaması. Rıdvan Dilmen, Burak Yılmaz, Arda Turan ve Murat Boz gibi ünlü isimlerin başlattığı bu akım, Referanduma kadar tüm ülkeyi etkileyeceğe benziyor. Öyle ki; henüz bu kampanya başlayalı saatler geçmişti ki yurt dışından bana da bir Düello çağrısı geldi. Son yıllarda benzeri görülmemiş bu

“ ………….. ağabey çağrını aldım büyük ve güçlü Türkiye için ben de varım…… Sen de var mısın? Şeklindeki bu kısa çağrı şu ana dek on binlerce insana ulaşmış gözüküyor. Bakalım bu kampanya, Referandumdan çıkacak sonucu ne kadar etkileyecek?



SOSYAL MEDYA DA ‘EVET’ KAMPANYASI!



Türkiye, yeni anayasa maddelerinin meclisten geçmesiyle birlikte referandum havasına girmeye başladı. Siyasi partiler kampanya hazırlıklarını sürdürürken geçtiğimiz günden itibaren sosyal medyada ciddi bir kampanya başlatıldı. Ünlü isimlerin başlattığı, “Güçlü Türkiye yolunda bende varım. Sende var mısın” çağrısı ile herkesin birbirine çağrı yaptığı kampanyaya bölge siyasetçilerimizde katıldı. Körfez, Gölcük ve Darıca Belediye Başkanları birbirlerine çağrıda bulunurken, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba’da kendilerine yapılan çağrıya kulak verdi. Çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan bölge siyasetçilerimiz “Güçlü Türkiye yolunda bende varım” mesajını verdi.