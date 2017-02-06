Karabacak, Halktan Destek İstedi!

Karabacak, eşi Teslime, belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek ve partililerle birlikte esnafları ziyaret ederek, vatandaşlardan referandumda destek istedi.

Karabacak, ziyarette yaptığı açıklamada, Darıca'da 13 yıllık görev süresi boyunca hep vatandaşın içinde olduklarını belirterek "Nisan ayında anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili olarak yapılması planlanan referandum öncesi sizlerin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları projelerle şehri modern ve yaşanabilir bir noktaya getirdiklerini anlatan Karabacak, şunları kaydetti:

"Özellikle sosyal belediyecilik anlamında hep halkımızla olduk. Seçim döneminde de diyoruz ki, daha iyi hizmet için, daha yaşanır ve daha müreffeh yarınlar için yeni bir anayasayla, sizlerin istediği anayasayla yolumuza devam etmek için 'evet' diyerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükumetimiz hep birlikte destek verelim.'







KOCAELİ (AA)