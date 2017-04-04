Karabacak, Referandum çalışmalarını değerlendirdi

Karabacak, bölge basınıyla bir araya gelerek, 16 Nisan’da yapılacak olan referanduma ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Karabacak, Darıca’da oluşturdukları “Evet Platformu” nun çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, “Bağımsız ve tarafsız bir yargı, güçlü bir meclis ve güçlü demokrasi, gençler ve geleceğimiz için ‘Evet’ diyoruz. Değişim başlıyor, meclis güçleniyor. Koalisyonlar bu ülkeye zarar veriyor, geçmişte bunları gördük. 16 Nisan’da ‘Evet’ diyerek bunlardan kurtulacağız. Sandığın ve demokrasinin olduğu bir yerde tek adamlıktan söz edilemez. Hem yetkili hem de sorumlu bir cumhurbaşkanı için ‘evet’ diyoruz.” şeklinde konuştu.

DARICAYÜZDE 70 “EVET” DİYECEK

Başkan Karabacak, “16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesi Darıca olarak teşkilatımız ile birlikte çalışmalarımızı iki koldan şekillendirdik. Vatandaşımızın evine, sokağına, dükkânına her noktasına ulaşabilme adına iyi bir kadroyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki Darıca’da %70’ler oranında bir oy alacağız. Azmimizden hiç bir şey kaybetmedik. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar halkımızla birlikte oluyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretler esnasında milletimize 18 maddelik cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatmaya devam ediyoruz. İnşallah 16 Nisan’da bunun meyvelerini sandıkta alacağız.” dedi.

BU ÜLKE SENİ BAĞRINA BASAR

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Başkan Karabacak, ”Sayın Kılıçdaroğlu vatanını, ülkeni seviyorsan, milletine hizmet etmek istiyorsan bu ülkenin birlik ve beraberliğini istiyorsan gel bu 18 maddelik pakete ‘evet’ de. Avrupalılar, Almanlar, terör örgütleri “hayır” diyorsa içine sinmese de, eksiklikler var desen de gel sen “evet” de. Ülkenin birliğine katkı sun. İşte o zaman bu ülke insanı seni bağrına basar” dedi.

DİRİLİŞ YÜRÜYÜŞÜ’NE BİNLERCE KATILIMCI BEKLİYORUZ

Başkan Karabacak, toplantıda 7 Nisan Cuma günü saat 19.30’da Diriliş Yürüyüşü gerçekleştireceklerini de ifade ederek, “Darıca Evet Platformu olarak, 07 Nisan Cuma günü Diriliş Yürüyüşü düzenleyeceğiz. Saat 19:30’da Cami Mahallesi Sağlık Ocağı'ndan başlayıp, Çınaraltı mevkiinden devam ederek Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek yürüyüşün ardından ülkemizin ünlü seslerinden Uğur Işılak konseri ile programımızı tamamlayacağız. Ellerimizde Türk Bayraklarıyla ve fener alayı eşliğinde yapacağımız etkinliğimize sizleri de davet ediyorum.” diyerek programla ilgili detaylar aktardı. Başkan Karabacak, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.