KARABACAK ÜLKÜCÜ GENÇLERE YENİ ANAYASAYI ANLATTI

Referandum çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Karabacak, her kesimden insanlarla görüşerek, yeni anayasayı ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemini anlatmaya devam ediyor. Bu çerçevede Darıca Ülkü Ocağı’nda gençlerle bir araya gelen Başkan Karabacak, güçlü ve büyük Türkiye için 16 Nisan’a kadar çok çalışılması gerektiğini ifade ederek, gençlerden bu konuda destek istedi.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Ak Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak teklifiyle meclisten geçen yeni anayasa paketinin ülkemiz açısından önemli maddeler içerdiğine vurgu yapan Başkan Karabacak, “ özellikle siz gençlerimize 18 yaşında seçilme şansı tanıyan madde bizim için büyük önem taşıyor. Bizler için gençlerimizin de ülke yönetimine genç yaşta talip olması önem taşıyor.21 yaşında çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in torunları olan siz gençlerimizin enerjisini ülke yönetimine en iyi şekilde yansıtacağınızdan şüphemiz yoktur. Gelin hep birlikte 16 Nisan’a kadar kapı kapı gezip vatandaşlarımıza yeni anayasayı ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemini anlatalım.Özellikle siz gençler çevrenize ve arkadaşlarınıza madde madde yeni anayasa paketini anlatarak destek isteyin. Hep birlikte güçlü Türkiye için çalışalım.” diyerek gençlerden referandum sürecinde destek istedi.

EV SOHBETLERİNDE VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLİYOR

Başkan Karabacak sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra her akşam farklı mahallelerde düzenlenen ev sohbetlerinde de yeni anayasayı ve yeni cumhurbaşkanlığı sitemini madde madde vatandaşlara anlatarak, hem bilgilendirme yapıyor, hem de referandum sürecinde vatandaşlardan destek istemeye devam ediyor.Bu çerçevede Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’la birlikte Bağlarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen mahalle toplantısına katılan Başkan Karabacak, daha sonra ev sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterirken, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında merak ettikleri konulara cevap aradılar.