SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARABACAK ÜLKÜCÜ GENÇLERE YENİ ANAYASAYI ANLATTI

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, referandum sürecinde güçlü Turkiye'ye Destek veren Darıca Ülkü Ocağı’nda ülkücü gençlerle yeni anayasayı ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemini konuştu.

22 Şubat 2017 Çarşamba 11:35

Referandum çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Karabacak, her kesimden insanlarla görüşerek, yeni anayasayı ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemini anlatmaya devam ediyor. Bu çerçevede Darıca Ülkü Ocağı’nda gençlerle bir araya gelen Başkan Karabacak, güçlü ve büyük Türkiye için 16 Nisan’a kadar çok çalışılması gerektiğini ifade ederek, gençlerden bu konuda destek istedi.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Ak Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak teklifiyle meclisten geçen yeni anayasa paketinin ülkemiz açısından önemli maddeler içerdiğine vurgu yapan Başkan Karabacak, “ özellikle siz  gençlerimize 18 yaşında seçilme şansı tanıyan madde bizim için büyük önem taşıyor. Bizler için gençlerimizin de ülke yönetimine genç yaşta talip olması önem taşıyor.21 yaşında çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in torunları olan siz gençlerimizin enerjisini ülke yönetimine en iyi şekilde yansıtacağınızdan şüphemiz yoktur. Gelin hep birlikte 16 Nisan’a kadar kapı kapı gezip vatandaşlarımıza yeni anayasayı ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemini anlatalım.Özellikle siz gençler çevrenize ve arkadaşlarınıza madde madde yeni anayasa paketini anlatarak destek isteyin. Hep birlikte güçlü Türkiye için çalışalım.” diyerek gençlerden referandum sürecinde destek istedi.

EV SOHBETLERİNDE VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLİYOR

Başkan Karabacak sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra her akşam farklı mahallelerde düzenlenen ev sohbetlerinde de yeni anayasayı ve yeni cumhurbaşkanlığı sitemini madde madde vatandaşlara anlatarak, hem bilgilendirme yapıyor, hem de referandum sürecinde vatandaşlardan destek istemeye devam ediyor.Bu çerçevede Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’la birlikte Bağlarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen mahalle toplantısına katılan Başkan Karabacak, daha sonra  ev sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterirken, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında merak ettikleri konulara cevap aradılar.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
ülkücüKarabacakDaricaBelediyeGebzeGebzegazetesiGebzegazetesi.com
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hizmetimiz gençliğe olacaktır Hizmetimiz gençliğe olacaktır
Referandum istişaresi! Referandum istişaresi!
MHP sahaya iniyor! MHP sahaya iniyor!
Işık yeni hedefi açıkladı! Işık yeni hedefi açıkladı!
Rozetleri çıkarıp attık! Rozetleri çıkarıp attık!
Başkan Köşker’in minik konukları Başkan Köşker’in minik konukları
Yukarı Çık

Hizmetimiz gençliğe olacaktır
Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli ve ülke genelinde hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle...

Haberi Oku