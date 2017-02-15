Karaosmanoğlu, ‘’Kentimiz, önemli bir ticaret merkezidir’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Harun Uslu ve beraberinde ki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, gümrük ve ticaretin önemi ile yerel kalkınmada ki rolü konuşulurken, son yıllarda yapılan çok olumlu çalışmaların ülke ekonomisine sunduğu katkı da vurgulandı.





FALİYETLERİMİZ KENTLERİN KALKINMASINDA BÜYÜK ROL ALIYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Muhammed Aydın, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürü Meral Ekici ve Kocaeli Laboratuvar Kimyageri Hasan Basri İskender’de görüşmede hazır bulunan diğer isimlerdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Harun Uslu, misyonlarının Gümrük ve ticaret alanında; Rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, üreticileri ve tüketicileri koruyan, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan, politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemektir” açıklamasını kullandı. Uslu ayrıca, “Kocaeli’de çok etkin bir ekibimiz var. Bizlerin faaliyetleri aynı zamanda kentlerin kalkınmasında büyük rol alıyor” dedi.

“2023 HEDEFLERİNE ULAŞMASINA KATKI VERECEKTİR”

Gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapılmasında çok önemli olduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da, “Kentimiz, ülkemiz ve dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu gelişmenin pozitif yönde ilerlemesi ve kentimize olumlu yansıması içinde biz de yerelde projeler üretiyoruz. Ticaretin gelişmesi, ihracat rakamlarının artması ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına büyük katkı verecektir” diye konuştu. Görüşme, karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi.