Kararsızlar Üzerine Çalışma!

Toplumun referandumda neyi oylayacağını bilmediğini ileri süren CHP’liler, kararsız seçmen üzerinde yoğunlaştıklarını belirttiler.

CHP Gebze İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri Gazetemizi ziyaret etti. Gazeteci Uğur Mumcu’nun bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedişinin 24.Yıl dönümünde Gebze’de ki basın kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştiren CHP Kadın ve Gençlik Kolları siyasi gündemle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Kadın Kolları Başkanı Ülker Yiğit ve Gençlik Kolları Başkanı Esener Eşsiz, referandumda Hayır kampanyası için çalışmalara başladıklarını belirterek, en büyük hedeflerinin kararsız kesim olduğunu ifade ettiler.



KAFALAR KARIŞIK



Ülker Yiğit ve Esener Eşsiz referandum süreciyle ilgili şu ortak açıklamaları yaptılar: “İnsanların kafası karışık durumda. Referandumu hala seçim zannedenler var. Biz daha çok kararsız kesimle görüşüyoruz. Bunun faydalı olacağına inanıyoruz. Muhtemelen referandum sürecine parti logosu kullanmayacağız. Genel Başkan yardımcımız Bülent Tezcan’ın hazırladığı ’30 soru, 30 cevapta neden hayır’ broşürleriyle anlatmaya çalışacağız. Doğru bir şekilde bunu vatandaşlarımıza anlatırsak hayır çıkacağına inanıyoruz.”



TOPLUM NEYİ OYLAYACAĞINI BİLMİYOR?



Başkanlık sistemiyle hiçbir sorunun çözülmeyeceğini ileri süren CHP’liler, “Biz inanıyoruz ki MHP tabanı da en az Yüzde 70 hayır diyecektir. Biz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu bir sistem değişikliği değildir, bu Rejim değişikliğidir. Meseleye parti meselesi olarak değil, memleket meselesi olarak bakıyoruz ve halkımızdan da bunu bekliyoruz. Toplumun büyük kesimi şu anda neyi oylayacağını bilmiyor. Recep Tayyip Erdoğan’a bir sevgi var. Ama Erdoğan ölümsüz değil. Biz bu algıyı kırmaya çalışacağız.”diye konuştular.





Ömür KAVRAN