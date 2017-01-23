Katırcıoğlu İngiltere’de

AK Parti MKYK üyesi, Kocaeli Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, Avrupa Türk Demokrat Birliği (UETD) Kadın buluşmaları nedeniyle İngiltere’ye gitti. UETD Women UK platformu tarafından organize edilen buluşmalarda Katırcıoğlu, Kadının siyasette ve toplumda ki yeri ve önemi konulu bir konuşma da gerçekleştirecek. Toplantılar Diyanet Vakfı’nın kültür merkezinde yapılacak ve çok sayıda İngiliz ve Türk vatandaşının da katılması bekleniyor.



REFERANDUM VE YENİ ANAYASA HAKKINDA DA KONUŞACAK

AK Parti Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini hakkında toplantıya katılacakları bilgilendirecek ve referandum sürecinin öneminden de bahsedecek. Katırcıoğlu bir hafta sürecek temaslarında, referanduma gidecek konuların sistem değişikliği olduğunu asla rejimle alakası olmadığını da özellikle vurgulayacak.