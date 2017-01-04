Kesintiler üretimi vurdu!

İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere pek çok yerde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, bunun üretime vurulan son darbe olduğunu söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yaptığı açıklamada CHP Milletvekili Tahsin Tarhan şunları belirtti; “Sanayide zaten aşağı doğru bir gidiş olduğunu defalarca gündeme getirdik. Acil önlemler alınması gerektiğini söyledik. Hükümet bu uyarılarımızı dikkate almadı. Bütün bunların üstüne, bir de günlerdir devam eden elektrik kesintileri, üretimi durdurdu. Kocaeli’nde birçok fabrikada, Organize Sanayi Bölgesi’nde elektrik kesintileri günlerdir devam ediyor. Üretim yapılamıyor. Bu kesintinin sebebi, ne zaman giderileceği ile ilgili bir açıklama da yapılmıyor. Yüklü ihracat yapan büyük firmalardan tutun da, kendi yağı ile kavrulmaya çalışan küçük işletmelere kadar herkesin mağdur olduğu bir süreç yaşanıyor. Sadece otomotiv yan sanayide 100’ün üzerinde fabrikanın bu kesintiler nedeni, uğradığı zarar 60 milyon dolar civarında. Enerji Bakanlığı neden doğru dürüst bir açıklama yapmıyor? Binlerce işçinin çalıştığı, yoğun bir üretimin yapıldığı İstanbul, Kocaeli, Gebze Bölgesi başta olmak üzere pek çok yerde bu kesintiler nedeni ile yaşanan kayıp çok büyük. Bu kesintiler nedeni ile siparişlerin çoğu yetişmeyecek ve ihracat durma noktasına gelecek.

ENERJİ BAKANLIĞI KRİZ YÖNETEMİYOR

Bu kesintinin sebebi, tahmini olarak arızanın ne kadar zamanda giderileceği ve elektriğin düzenli bir şekilde ne zaman verilebileceği ile ilgili bir açıklama yapılmamış olmasını anlayabilmek mümkün değil. Zaten zor durumda olan fabrikalar yaşanan bu kesintiler nedeni ile daha büyük bir zorluğa düştü. Enerji Bakanlığı krizi yönetemedi, bedelini üretici ödüyor. Bu konuda net bir açıklama da yapılmıyor. Dolayısıyla fabrikaların da önlem almaları mümkün olmuyor. Son dönemde sürekli yaşanılan terör olayları, darbe girişimi gibi sebeplerle sarsılan sanayiciler şimdi de ihracat yaptıkları ülkelere elektrik kesintilerini anlatmaya çalışıyor. Sayın Bakanı, bu konuda bir açıklama yapmaya çağırıyorum. Bu çağda, günlerdir devam eden elektrik kesintisini, ihracat yaptıkları firmalara anlatmaya çalışan sanayiciler kendisinden bir açıklama bekliyor.

ENERJİ BAKANLIĞI ACİL OLARAK AÇIKLAMA YAPMALI

Yaptığı açıklamada, “Rusya’dan gelen doğalgazda mı bir sorun var yoksa gerçekten gerçek bir elektrik arızası mı var?” diyen CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Enerji Bakanlığı’nın biran önce bu işin ciddiyeti ile bağdaşacak kapsamda bir açıklama yapması gerektiğini, konuyu TBMM gündemine de taşıdığını belirtti.



Mustafa Ulaş GECAL