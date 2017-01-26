Kılıçdaroğlu Gebze’den başlayacak!

HAYIR’IN NEDENİ ÖNEMLİ DEĞİL
Toplantıda referandum sürecine de değinen İlçe Başkanı Recep Dursun, “Kim neden hayır diyor bunları deşmenin bir anlamı yok. Bugün Saadet Partisi hayır diyor. Kendilerine göre nedenleri var. MHP tabanının büyük bir kesmi hayır diyor onlarında kendilerine göre sebepleri var. CHP’nin de kendilerine göre sebepleri var. Bugün hayırın nedenlerini deşmenin hiçbir anlamı yok. Bunu yapmak yerine hayır
cevabında örgütlenmeli ve birlikte çalışma yapmalıyız” ifadelerini kullandı.
HAYIR KAMPANYASI GEBZE’DEN BAŞLAYACAK!
Toplantının ardından sorumuzu yanıtlayan CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, “Genel Başkanımız sürecin ardından ilk kez saha programında vatandaşla temas etmiş olacak. Referandum sürecinde hayır kampanyasını da bu vesile ile emeğin başkenti Gebze’den başlamış olacak” şeklinde konuştu. Haber:
Samet KAHRAMAN