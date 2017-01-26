Kılıçdaroğlu Gebze’den başlayacak!

Toplantıya Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, CHP Gebze Kadın Kolları Başkanı Ülker Yiğit, Emekliler Derneği Gebze Şube Başkanı Mustafa Yılmaz,THK Gebze Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Eski Gebze Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın ve partililer katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Dursun, Emek Çalıştayı’nda dört konu başlığı ve alt başlıklar var. Tabanın sesini dinleyeceğiz. Akademisyenler bu konuda raporlarını hazırlayıp sunum yapacaklar. Cuma günü Holiday in Otel’de bu çalıştay düzenlenecek. Cumartesi günü de Genel Başkanımızın katılımı ile Saat: 14.00 – 18.00 arasında Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde kapanış yapacağız” dedi.



HAYIR’IN NEDENİ ÖNEMLİ DEĞİL



Toplantıda referandum sürecine de değinen İlçe Başkanı Recep Dursun, “Kim neden hayır diyor bunları deşmenin bir anlamı yok. Bugün Saadet Partisi hayır diyor. Kendilerine göre nedenleri var. MHP tabanının büyük bir kesmi hayır diyor onlarında kendilerine göre sebepleri var. CHP’nin de kendilerine göre sebepleri var. Bugün hayırın nedenlerini deşmenin hiçbir anlamı yok. Bunu yapmak yerine hayır

cevabında örgütlenmeli ve birlikte çalışma yapmalıyız” ifadelerini kullandı.



HAYIR KAMPANYASI GEBZE’DEN BAŞLAYACAK!



Toplantının ardından sorumuzu yanıtlayan CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, “Genel Başkanımız sürecin ardından ilk kez saha programında vatandaşla temas etmiş olacak. Referandum sürecinde hayır kampanyasını da bu vesile ile emeğin başkenti Gebze’den başlamış olacak” şeklinde konuştu. Haber:



Samet KAHRAMAN