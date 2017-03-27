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Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor

Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor

Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor

27 Mart 2017 Pazartesi 22:27

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ilimize geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Gebze'ye gelecek. Kılıçdaroğlu, yarın ilk olarak saat 10.00'da Gebze Holiday Inn Otel'de muhtar ve azalarla kahvaltı programında bir araya gelecek. Daha sonra Darıca'ya geçecek olan Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de bir tekstil fabrikasında 600 kadın işçi ile öğle yemeği yiyecek. Kılıçdaroğlu sonrasında saat 14.00'de Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde STK'larla, saat 16.00'da da Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamlarıyla toplantı yapacak. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, saat 18.00'de karayolu ile Ankara'ya dönüş yapacak.


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