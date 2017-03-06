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Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye gelmiyor

Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye gelmiyor

Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye gelmiyor

06 Mart 2017 Pazartesi 22:51

 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il binasının açılışına gelmiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni il binasının açılışına geleceği duyurulmuştu. Bilindiği gibi CHP, bir miktarı genel merkez bir miktarı partililerden alınan para ile kendisine Fethiye Caddesi Feridun Özbay Sokak’taki bir iş merkezinde yeni il binası satın almıştı. Yeni il binasının açılışına da genel başkan Kılıçdaroğlu’nun geleceği kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu, ilimize gelmiyor.
 
BİNAYA TAŞINDILAR

CP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın tüm gün Sakarya’da olacağı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü orada kutlayacağı ifade edildi. Sakarya’daki programı nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun ilimize gelmemesi üzerine yeni il binasının açılışı da ertelendi. İl binasının resmi açılışının ise önümüzdeki günlerde yapılacağı duyuruldu. CHP ise çalışmalarına bugün itibariyle yeni binasında başladı.

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Kılıçdaroğlu Kocaeliye Gelmiyor
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