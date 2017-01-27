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Kılıçdaroğlu Programını İptal Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gebze programını iptal etti.

Kılıçdaroğlu Programını İptal Etti

27 Ocak 2017 Cuma 14:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Ocak Cumartesi günü CHP Gebze İlçe Teşkilatı’nın düzenleyeceği ve 2 gün sürecek olan ‘Emek Çalıştayı’nın ikinci gününde Gebze’de olacağı açıklanmıştı. 28 Ocak saat 14:00’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde partililerle buluşaması planlanan Kılıçdaroğlu'nun referandum süreciyle ilgili bir konuşma da yapacağı belirtilmişti. Ancak programda değişiklik olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun Gebze programını iptal ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağı programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün geleceği öğrenildi. 

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