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Kılıçdaroğlu'nun vefat eden kardeşinin cenazesi Kocaeli'de defnedildi

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

Kılıçdaroğlu'nun vefat eden kardeşinin cenazesi Kocaeli'de defnedildi

19 Kasım 2022 Cumartesi 16:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi.
İzmit'teki evinde gece kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Kent Mezarlığı morgundan alınarak Tavşantepe Cemevi'ne getirildi.
Burada düzenlenen cenaze töreninde Celal Kılıçdaroğlu'nun ailesi, taziyeleri kabul etti.
Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşleri Adil ve Ali Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Bu arada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da törene çelenk gönderdiği görüldü.


AA
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