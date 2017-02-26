Kocaeli, Ankara’ya damga vurdu!

AK Parti 81 ilden yaklaşık 60 bin kişinin katılımıyla 16 Nisan’da yapılacak olan referandum sürecini resmen başlattı. Kampanyada kullanılacak slogan ve seçim müziklerinin tanıtıldığı programa Kocaeli teşkilatları adeta damga vurdu. Programa Kocaeli’den belediye başkanları, ilçe başkanlar, il yönetimi ve teşkilat üyeleriyle birlikte 44 otobüsle yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı.
BAŞBAKAN’DAN KOCAELİ’YE SELAM
AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları ve ilçe gençlik kolları yöneticileri salonda, ‘Kocaeli her zaman ki yerinde” ve “Yine mi Kocaeli” yazılı dev pankartlar açtı. Program boyunca sloganlar atan gençler Ankara’da farkını bir kez daha ortaya koydu. Başbakan Binali Yıldırım, “Heyecanınız dâhim olsun, eksilmesin Kocaeli” diyerek salonda bulunan Kocaelilileri selamladı.
“KOCAELİ DAMGA VURDU”