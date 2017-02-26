Kocaeli, Ankara’ya damga vurdu!

AK Parti 81 ilden yaklaşık 60 bin kişinin katılımıyla 16 Nisan’da yapılacak olan referandum sürecini resmen başlattı. Kampanyada kullanılacak slogan ve seçim müziklerinin tanıtıldığı programa Kocaeli teşkilatları adeta damga vurdu. Programa Kocaeli’den belediye başkanları, ilçe başkanlar, il yönetimi ve teşkilat üyeleriyle birlikte 44 otobüsle yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı.

BAŞBAKAN’DAN KOCAELİ’YE SELAM

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları ve ilçe gençlik kolları yöneticileri salonda, ‘Kocaeli her zaman ki yerinde” ve “Yine mi Kocaeli” yazılı dev pankartlar açtı. Program boyunca sloganlar atan gençler Ankara’da farkını bir kez daha ortaya koydu. Başbakan Binali Yıldırım, “Heyecanınız dâhim olsun, eksilmesin Kocaeli” diyerek salonda bulunan Kocaelilileri selamladı.

“KOCAELİ DAMGA VURDU”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan partililere, “Kocaeli teşkilatları salonu coşturarak Arena’ya damga vurdu. İnanıyorum ki bizler Kocaeli teşkilatları olarak 16 Nisan’da başarıya imza atacağız. İnşallah bu tanıtım toplantısının heyecanıyla bizlerde Kocaeli’de güzel bir tanıtım programına, ardından da güzel bir kampanya sürecine hoş bir sonuçla imza atacağız. Hayırlı olsun” şeklinde seslendi.