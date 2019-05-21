Kocaeli Refah Erbakan'ı Ağırlayacak

25 mayıs 2019 Cumartesi günü partinin Genel Başkanı, Kocaeli teşkilatının düzenlediği iftar programına katılacak. İl Başkanı Mehmet Aras, Genel Başkanın geliş tarihi belirlendikten sonra olağanüstü gündem ile partinin İl Başkanlık divanı, İl Yönetim Kurulu ve İlçe Başkanları ile ayrı ayrı toplantı yaparak iftar programı için gereken hazırlıklar hakkında istişareler yaptı.

Yapılan toplantılarda Aras şunları söyledi;

“Tüm kamuoyu çok iyi bilmektedir ki, artık iktidar gemisi su almaktadır. Geminin suyunu boşaltmak için harcanan çabalarda nafiledir. Eninde sonunda bu işin sonu yeni bir iktidardır. Ve bu yeni iktidarda, Yeniden Refah iktidarıdır. Genel Başkanımız, ülkemizin neresine gitse yer yerinden oynuyor. Millet bu genç lideri bağrına basıyor. Bu sevgi Dr. Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yapacak, böylelikle ülke tarihin en genç cumhurbaşkanı Erbakan olacaktır.”

Toplantı sonrasında, basına hitap eden Aras,

“Bugün bilindiği gibi 19 Mayıs 2019. Yani 19 mayısın 100. yılına bugün erişmiş bulunuyoruz. Bilindiği gibi şanlı Türk milleti, birinci cihan harbinde yenilmemiştir. Girdiği tüm cephelerde savaşı kazanmıştır. Lakin devletler hukukunun gereği olarak, müttefikleri savaşı kaybettiği için hükmen mağlup sayılmıştır. Ama bu büyük millet, devletler hukuku gereği yenilmiş sayılmış olsa da, “milletler ve tarihin hukukunun gereği olarak” asla kaybetmez, son kurşun atılmadan, son can verilmeden, son ocak sönmeden bu millet yenilmiş sayılamaz. Ve bu millet muhakkak kıyamet sabahına kadar da var olacaktır.

Bu bilincin yetiştirdiği bir kahraman olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan yüzyıl önce Anadolu’ya geçerek İstiklal Sancağı'nı açmıştır. Çünkü o da bir mili görüşçüdür, ülkenin her alanda bağımsız ve lider ülke olmasının mücadelesini vermiştir. Daha düşmanı yurttan çıkarmamışken, Ankara’da eğitim kongresini yapmıştır. Yeni neslin nasıl eğitileceği sorusuna cevap aramıştır. Gençliğin yetişmesine büyük önem vermiştir. Çünkü rahmetli Erbakan hocamızın da dediği gibi; bir milletin en büyük gücü imanlı evlatlarıdır. Allah ona ve silah arkadaşlarına gani gani rahmet etsin.

Yeniden Refah Partisi, bu ülkeyi yeniden lider ülke yapmak için kurulmuş bir partidir. İnşallah 19 Mayıs’ın, bağımsızlık ruhunu yeniden tesis etmek bize nasip olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 19 mayıs ATATÜRK ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum.” şeklinde konuştu.

