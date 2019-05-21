banner426
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Kocaeli Refah Erbakan'ı Ağırlayacak

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Kocaeli Refah Erbakan'ı Ağırlayacak

21 Mayıs 2019 Salı 11:30

banner419
25 mayıs 2019 Cumartesi günü partinin Genel Başkanı, Kocaeli teşkilatının düzenlediği iftar programına katılacak. İl Başkanı Mehmet Aras, Genel Başkanın geliş tarihi belirlendikten sonra olağanüstü gündem ile partinin İl Başkanlık divanı, İl Yönetim Kurulu ve İlçe Başkanları ile ayrı ayrı toplantı yaparak iftar programı için gereken hazırlıklar hakkında istişareler yaptı.

Yapılan toplantılarda Aras şunları söyledi;

“Tüm kamuoyu çok iyi bilmektedir ki, artık iktidar gemisi su almaktadır. Geminin suyunu boşaltmak için harcanan çabalarda nafiledir. Eninde sonunda bu işin sonu yeni bir iktidardır. Ve bu yeni iktidarda, Yeniden Refah iktidarıdır. Genel Başkanımız, ülkemizin neresine gitse yer yerinden oynuyor. Millet bu genç lideri bağrına basıyor. Bu sevgi Dr. Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yapacak, böylelikle ülke tarihin en genç cumhurbaşkanı Erbakan olacaktır.”

Toplantı sonrasında, basına hitap eden Aras,

“Bugün bilindiği gibi 19 Mayıs 2019. Yani 19 mayısın 100. yılına bugün erişmiş bulunuyoruz. Bilindiği gibi şanlı Türk milleti, birinci cihan harbinde yenilmemiştir. Girdiği tüm cephelerde savaşı kazanmıştır. Lakin devletler hukukunun gereği olarak, müttefikleri savaşı kaybettiği için hükmen mağlup sayılmıştır. Ama bu büyük millet, devletler hukuku gereği yenilmiş sayılmış olsa da, “milletler ve tarihin hukukunun gereği olarak” asla kaybetmez, son kurşun atılmadan, son can verilmeden, son ocak sönmeden bu millet yenilmiş sayılamaz. Ve bu millet muhakkak kıyamet sabahına kadar da var olacaktır.

Bu bilincin yetiştirdiği bir kahraman olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan yüzyıl önce Anadolu’ya geçerek İstiklal Sancağı'nı açmıştır. Çünkü o da bir mili görüşçüdür, ülkenin her alanda bağımsız ve lider ülke olmasının mücadelesini vermiştir. Daha düşmanı yurttan çıkarmamışken, Ankara’da eğitim kongresini yapmıştır. Yeni neslin nasıl eğitileceği sorusuna cevap aramıştır. Gençliğin yetişmesine büyük önem vermiştir. Çünkü rahmetli Erbakan hocamızın da dediği gibi; bir milletin en büyük gücü imanlı evlatlarıdır. Allah ona ve silah arkadaşlarına gani gani rahmet etsin.

Yeniden Refah Partisi, bu ülkeyi yeniden lider ülke yapmak için kurulmuş bir partidir. İnşallah 19 Mayıs’ın, bağımsızlık ruhunu yeniden tesis etmek bize nasip olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 19 mayıs ATATÜRK ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Erdoğan'dan başkanlara uyarı! Erdoğan'dan başkanlara uyarı!
"Hak ve Adalet konferansı!"
Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki
Malkoç’tan Gebze’ye teşekkür! Malkoç’tan Gebze’ye teşekkür!
Muhtarlar Listesi Muhtarlar Listesi
İLÇE İLÇE KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Erdoğan'dan başkanlara uyarı!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart’ta seçilen Belediye Başkanlarını...

Haberi Oku