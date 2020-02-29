Kocaeli'de Ağrılılardan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin yurtlarına dönebilmesi için güvenli koridor açabilmek adına yaptığımız ateşkes çağrılarına kulak tıkayan rejim güçlerinin, hukuksuz eylemlerini bir kez daha gösterdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
Rejimin hukuksuz eylemleri artık sınırları aşmıştır. Mehmetçiğe yönelik saldırılara karşı, şanlı büyük Türk Ordusu gerekeni misli ile yapacağından şüphemiz yoktur. Devletimizin alacağı her kararda, Ağrı Dernekleri Konfederasyonu olarak tüm imkânlarımızla devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu beyan ederiz. “dedi