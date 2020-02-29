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Kocaeli'de Ağrılılardan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Türkiye Ağrılılar Konfederasyonu Başkan vekili Enver Yıldırım, "İdlib'de rejimi büyük kayba uğratan kahraman Türk askeri, kandil gecesinde, haince gelişen saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimizin şehit düştü saldırı sonrası açıklamada bulundu.

Kocaeli'de Ağrılılardan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

29 Şubat 2020 Cumartesi 09:41

 Yıldırım ‘’Rejimin, insani hiçbir eylemi tanımadığını bir kez daha apaçık bir şekilde tüm dünyanın gözleri önüne serilmiştir. İdlib’de görev yapan askerlerimize dün gece gerçekleştirilen alçak saldırı sonucunda gelen şehit haberleri hepimizin yüreğini yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. " ifadelerini kullandı.

Evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin yurtlarına dönebilmesi için güvenli koridor açabilmek adına yaptığımız ateşkes çağrılarına kulak tıkayan rejim güçlerinin, hukuksuz eylemlerini bir kez daha gösterdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

Rejimin hukuksuz eylemleri artık sınırları aşmıştır. Mehmetçiğe yönelik saldırılara karşı, şanlı büyük Türk Ordusu gerekeni misli ile yapacağından şüphemiz yoktur. Devletimizin alacağı her kararda, Ağrı Dernekleri Konfederasyonu olarak tüm imkânlarımızla devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu beyan ederiz. “dedi

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