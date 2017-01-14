Kocaeli'de Referandum'da %70 yakışır

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından organize edilen mahalle danışma meclisleri Kocaeli genelinde her akşam ayrı bir ilçe ve mahallede devam ediyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ceyhan, İzmit ilçe başkanlığı tarafından yapılan Yenidoğan-Serdar mahalle danışma meclisine katıldı. Ceyhan’a danışma meclisinde İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz İl Başkan yardımcıları, ilçe kadın kolları başkanı Aysel Demirtaş, gençlik kolları başkanı Volkan Bozkır, mahalle başkanları, sandık kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

YENİDOĞAN-SERDAR AK PARTİ’NİN KALESİDİR

Danışma meclisinde konuşma yapan Ceyhan, Yenidoğan-Serdar mahallesinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu doğup büyüdüğü mahalleye gelmekten büyük onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Ceyhan, mahalleme gelince geçmişime döndüm, çocukluğumdan bu yana arkadaşlık yaptığım herkese muhabbetlerimi sunuyorum, dedi. Yenidoğan-Serdar mahallesi her zaman heyecanını ve güzelliğini artarak sürdürmüştür, buralarda siyaset yapmak zordur yüz yüze ilişki kurmak gerekir, hem yerel, hem de genel hizmetleri ile herkes bilir ki Yenidoğan ve Serdar AK Parti’nin kalesidir,dedi.



REFERANDUMUN MİMAR VE MÜHENDİSLERİ OLACAĞIZ

Ceyhan, Mahalle danışma meclislerimizde eylem planı ortaya koyacağız, kurucu il başkanı olarak net bir şekilde söylüyorum, teşkilatın mahallesi zayıfsa sandık başında görev yapacak kişiler cengaver ve fedakar değilse, il başkanı olarak hiçbir şey değiliz, tek başımıza bu teşkilatlarda bir şey değiliz, biz bir ve beraber olduğumuz sürece başarımız artacak ve bir ve beraber olduğumuz için AK Parti Kocaeli ve Türkiye’de başarılıdır. Türkiye zor bir süreçten geçiyor, terör, ihanet birçok zorluklarla mücadele ediyoruz, ancak şuan en önemli gündemimiz referandum sürecidir, mecliste oylamaların ardından anayasaya referandum sürecine start vereceğiz,45 günlük takvim içerisinde Türkiye ve Dünya için çok önemli bir referandumun mimarları ve mühendisleri olacağız, dedi.

RTE’NİN YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ

Anayasa değişikliği meclisten çıktıktan sonra milletimizle paylaşacağız, teşkilatlar olarak kapı kapı dolaşarak, anlatacağız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yalnız olmadığını göstereceğiz, bu referandum sürecinde laflarımız bitecek icraatlarımız başlayacak Cumhurbaşkanımıza yalnız olmadığını İzmit ve Kocaeli’de koyduğumuz hedeflere ulaşarak göstereceğiz, Allah ömür verdiği sürece dünde bugünde yarında Cumhurbaşkanımızın yanında olacak, Kocaeli kendisine 15 yıldır olduğu gibi yine muazzam bir çalışma ve fedakarlıkla hedeflerimizin altına düşmeyeceğiz, dedi.



SEFER BİZDEN ZAFER ALLAHTAN KOCAELİ’NE YAKIŞAN %70’DİR

Türkiye’de, Kocaeli’de ilçe ve mahallelerimizde AK Parti ve MHP teşkilatları olarak beraber çalışacağız, inanıyorum ki CHP tabanından da güçlü bir oy alacağız, çünkü CHP’li taban her şeyi genel başkanlarından daha iyi görüyor, Kocaeli’de koyduğumuz hedefler neyse Yenidoğanda ve Serdar’da da aynı hedeflerdir, Değerli mahalle başkanlarımız, değerli yöneticilerimiz, teşkilat mensuplarımız, AK Parti sevdalılarımız kimse görev beklemesin bu iş artık tüm İzmit ve Kocaeli’lilerindir, Sefer bizden zafer Allah’tan referandumda Kocaeli’ne yakışan %70 oy almaktır, dedi.Tüm Teşkilatıma güveniyor elimizden gelenin en iyisini yaparak bu hedefin altına düşmeyeceğimize inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum,dedi.