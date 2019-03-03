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"Kocaeli’nden büyük destek gidecek”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca’da seçim çalışmalarını sürdürdü.Karaosmanoğlu “31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza Kocaeli’nden büyük destek gidecek” dedi.

03 Mart 2019 Pazar 16:21

Başkan Karaosmanoğlu, Darıca’da esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi, 31 Mart yerel seçimlerin öneminden bahsetti.

 

Darıca’da esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, Nene Hatun Mahallesinde ikamet eden Terlan Özmen’in evine konuk oldu.  Ardından Başkan Karaosmanoğlu, Emek Mahallesi Fatih Merkez Cami cemaati ve esnaflarını da ziyaret etti. Yaklaşan 31 Mart yerel yönetim seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu birlikteliklerde özellikle anlatan Başkan Karaosmanoğlu, “2023 hedeflerimizin önündeki bu son engeli de inşallah halkımızla birlikte aşacağız” dedi.

 

DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞMAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık’ın da yer aldığı ziyaretlerde, bu seçimde ülkemizde ki ve Kocaeli’nde ki 82 milyon vatandaşımıza büyük görevler düştüğünü söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Kentimizde bu davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimize tam bir dayanışma içinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Vatandaşımızın samimiyetle olan ilgisi de bize her zaman ki gibi güç veriyor. AK Parti kadrolarının aldığı gücün merkezinde insanımız vardır. Vatandaşımızın desteği bize hizmet etmekte enerji veriyor” şeklide konuk etti.

 

BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞAYACAĞIZ

Konukseverlikleri için Özmen ailesine teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, esnaf ziyaretlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece gündüz demeden bu kadir şinas millet için çalıştığını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Bizler bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Cumhurbaşkanımıza 31 Mart gecesi büyük bir destek Kocaeli’nde gidecek. İnşallah milletimizle birlikte büyük bir sevinç yakalayacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı
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