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"Kocaeli'yi Aydınlık Bir Gelecek Bekliyor"

Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etmede STK’larımızın enerjisine güveniyoruz” dedi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:44

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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Giresunlular Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Gebze Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Baytöre, İlkçev Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu ile yönetimlerini makamında konuk etti. Sivil toplum kuruluşlarının kültür, eğitim, sanat, spor ve değerlerimize dönük hizmetlerin kent için önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nde her kesime eşit mesafedeyiz. Kucaklayıcı ve birleştirici anlayışımızla tüm kent değerlerimize sahip çıkıyoruz. Çünkü herkesin başkanı herkesin belediyesiyiz” ifadelerini sarf etti.

“GENÇLERİMİZİN YAŞAMLARINA ARTI DEĞER KATIYORUZ”

Ülkemizin ve kentimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için eğitim ve spor hizmetlerine büyük yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Eğitim çalışmaları istikbalimizi çok yakından ilgilendirmektedir. Kent genelinin tamamında yaptığımız eğitim yatırımlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarına artı değer katmaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirirken daha iyi, daha nitelikli, daha kaliteli bir eğitim hizmeti vermeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktada özverili bir çalışma içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“STK’LARIMIZLA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ”

Anadolu’nun bir mozaiği olan Kocaeli’nin güçlü sivil toplum kuruluşları ile kentin dinamik yapısının geliştiğini sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaeli’nin aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etmede STK’larımızın enerjisine güveniyoruz. Güçlerimizi birleştirecek, fikir ve öneriler üzerinde çalışacak, en verimli ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek için gerekli altyapıları kuracağız. Kocaeli’nin enerjisini biliyor, bu enerjiyi doğru kullanmada ve yönlendirme de etkin bir yönetim sergileyeceğiz. Şunu ifade etmem gerekir ki Kocaeli’yi aydınlık bir gelecek bekliyor” şeklinde konuştu. Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrikleri de kabul eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli için çalışacağız, insanımızın mutlu olması için hizmet üretip, gönüllerinde yer edineceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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