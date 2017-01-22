KOGACE’ye Tebrik !

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının ilk ve tek basın toplantısı yaptığı tarih olan 19 Ocak 1923’ün 94. Yıldönümünün Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından görkemli bir şekilde kutlanması, Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 16 Ocak Basın Onur Günü’nde düzenlenen törenler ve şehir babasına verilen onur ödülü nedeniyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Başkanı Çetin Gürol ve yönetim kurulu üyelerini TBMM kürsüsünden tebrik etti.

CUMHURİYET FİKRİ



Şeker, meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, “Bundan 94 yıl önce, yani 16 Ocak 1923’te Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmit Kasr-ı Hümayün’da yaptığı basın toplantısını Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Onur Günü olarak kutluyor. Atatürk, ‘Yeni Türkiye devletinin siyasi rejimi cumhuriyet olacaktır’ fikrini ilk kez bu basın toplantısında açıklamıştır. Atatürk’ün Kocaeli’de bu toplantıyı yapması, kente verdiği önemi göstermektedir. Kocaeli bugün de gerek ekonomi gerekse de jeopolitik açıdan aynı önemi korumaktadır. Av Köşkü olarak da bilinen Kasr-ı Hümayün 4. Murat Döneminde inşa edilmiş, Sultan Abdülaziz döneminde yenilenmiştir. En önemli özelliği İstanbul dışındaki tek saraydır. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin Kayseri’deki hain terör saldırısında şehit olan Abdülsamet Özen’in yerel gazetede çalışan babasına plaket vermesini takdir ediyor, Cemiyat Başkanı Çetin Gürol ve yönetimini tebrik ediyorum.”