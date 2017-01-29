Konsey il Başkanlarını buluşturdu!

Toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve yürütme kurulu üyeleri katılım gösterdi.

ASLOLAN ÜLKENİN BİRLİĞİDİR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, "Katkı veren siyasi parti temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Terör olaylarının arttığı dönemde geçtiğimiz yıl 420 STK’nın olduğu bir basın açıklaması vardı. Bu kadar kurumun teröre karşı birlik hareketi Kocaeli’de ilkti. Bütün farklılıklarımıza rağmen kardeş olmayı becerebilen ender şehirlerden biriyiz. Ben bu duyguları devam ettiren il başkanlarımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Aslolan ülkenin birlik ve beraberliğidir. Bu kavgayı bitirdiğimizde herkes kendi sorunlarıyla ilgili mücadelesini demokratik bir şekilde verecektir” dedi.

“ÖN YARGILI BİR HEYET DEĞİLİZ”

Bu ülkenin her şeyini temsil eden insanların olduğu bir ortamda olmaktan mutluluk duyuyorum diyen Uyar, “Bu tablo çok iyi. Bunu sürdürmemiz lazım. Her şeye rağmen kendi doğruların iddia edenler var. Bu bir yarış. Bu yarışı birisi kazanıyor. Hedef ülkenin kazanmasıdır. Önümüzde yine bir süreç yaşayacağız. Bu dostluğumuzu ne kadar pekiştirirsek buradan o kadar güçlü çıkacağız. Ön yargılı bir heyet değiliz. Bütün siyasi partilerin arada olduğu bir heyeti arzu ederdik. Biz düşmanımıza bile dostluğu aşılamak gibi görevimiz var. Bu topraklarda kolay kalmadık. Kimseye eziyet etmedik” şeklinde konuştu.