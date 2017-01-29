SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Korkmaz Büyükşehir’i hedef aldı!

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 mali yılında 98 milyon lirayı faize aktardığını 2017 Mali Yılında ise 229.501.000 Milyon TL aktarılacağını ve bir yıldaki faize ödenecek paranın % 140 artığı belirtti.

Korkmaz Büyükşehir'i hedef aldı!

29 Ocak 2017 Pazar 14:27

  Elle tutulur bir icraatlarının olmadığını belirten Başkan Korkmaz, bu % 140 faiz artışı ödemesiyle ülkenin sanayi kalbi konumundaki bir kenti yönetemediklerini ve tüyü bitmemiş yetimin hakkının israf eden, tefecileri sevindiren Büyükşehir Belediye yönetim anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etti. Bu yönetim anlayışının ürkütücü ekonomik eylemlerden bir an önce kurtulup milletimizin menfaatine uygun olan hizmetlerin hayata geçirmelerini umudumuz olmasa da bekliyoruz.

BÜYÜKŞEHİR TEFECİLERE HİZMET VERİYOR

Korkmaz açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Sanayi devi ilimizin hizmetten çok reklam yapan İbrahim Karaosmanoğlu yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında 98.000.000 Milyon TL faize para ödediğini 2017 bütçesinden de 229.501.000 TL ödeneceğini ve bir yıldaki faiz giderinin yüzde yüz kırk (%140) artığını belirten Başkan Korkmaz “ Bu korkunç borçlanmayı ve faiz ödemesini hangi mantıkla yaptınız, bu kadar faiz ödemek için ne kadar borçlanma yapıldı?” Bu borçlanma mantığının insanımızı sömürdüğünü, milletimizin geleceğini ipotek altına aldığını, millete hizmet yerine faiz lobisine hizmet götürdüğünü halkı değil tefecileri sevindirdiğini söyledi. Sürekli faiz lobisinden dert yakınıyorlar fakat bu faiz belasından kurtulmanın reçetesine uygun milli mali bir disipline sahip olmadıklarını çünkü bu beceriden yoksun yönetim anlayışının Gebze’mize bile gerekli yatırımları yapmadığını görmekteyiz.” 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Korkmaz Büyükşehir’i Hedef Aldı!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Konsey il Başkanlarını buluşturdu! Konsey il Başkanlarını buluşturdu!
AK Parti Gebze SKM’yi tanıttı! AK Parti Gebze SKM’yi tanıttı!
Gebze’de Emek çalıştayı! Gebze’de Emek çalıştayı!
AK Parti, Pazartesi Toplanacak! AK Parti, Pazartesi Toplanacak!
Ülkeyi Parçalar! Ülkeyi Parçalar!
Herkes Aklını Başına Alsın! Herkes Aklını Başına Alsın!
Yukarı Çık

Konsey il Başkanlarını buluşturdu!
7 siyasi partinin il başkanı Kocaeli Kent Konseyi Genel Başkanı Adnan Uyar’ın daveti üzerine Ramada Otel’de...

Haberi Oku