Korkmaz Büyükşehir’i hedef aldı!

Elle tutulur bir icraatlarının olmadığını belirten Başkan Korkmaz, bu % 140 faiz artışı ödemesiyle ülkenin sanayi kalbi konumundaki bir kenti yönetemediklerini ve tüyü bitmemiş yetimin hakkının israf eden, tefecileri sevindiren Büyükşehir Belediye yönetim anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etti. Bu yönetim anlayışının ürkütücü ekonomik eylemlerden bir an önce kurtulup milletimizin menfaatine uygun olan hizmetlerin hayata geçirmelerini umudumuz olmasa da bekliyoruz.

BÜYÜKŞEHİR TEFECİLERE HİZMET VERİYOR

Korkmaz açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Sanayi devi ilimizin hizmetten çok reklam yapan İbrahim Karaosmanoğlu yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında 98.000.000 Milyon TL faize para ödediğini 2017 bütçesinden de 229.501.000 TL ödeneceğini ve bir yıldaki faiz giderinin yüzde yüz kırk (%140) artığını belirten Başkan Korkmaz “ Bu korkunç borçlanmayı ve faiz ödemesini hangi mantıkla yaptınız, bu kadar faiz ödemek için ne kadar borçlanma yapıldı?” Bu borçlanma mantığının insanımızı sömürdüğünü, milletimizin geleceğini ipotek altına aldığını, millete hizmet yerine faiz lobisine hizmet götürdüğünü halkı değil tefecileri sevindirdiğini söyledi. Sürekli faiz lobisinden dert yakınıyorlar fakat bu faiz belasından kurtulmanın reçetesine uygun milli mali bir disipline sahip olmadıklarını çünkü bu beceriden yoksun yönetim anlayışının Gebze’mize bile gerekli yatırımları yapmadığını görmekteyiz.”