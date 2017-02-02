Köşker: 'Utanan Gelmesin'

Dilek Tan’ın “Nilay Hanımdan utanıyorum” sözlerine, Başkan Adnan Köşker, “Ben de sizden utanıyorum.”dedi.

TBMM’DEKİ KAVGA GEBZE’YE YANSIDI

Gebze Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıya CHP’li Dilek Tan ile AK Parti Grubu arasında yaşanan Nilay Ayran kavgası damgasını vurdu. CHP’li Dilek Tan, Nilay Ayran’ın Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı çok sert sözlerle yüklendi. Konuyla İlgili Dilek Tan, “TBMM’de Fatma Kaplan Hürriyet’in darp edilerek telefonu gasp edildi. Bir kadının darp edilmesini tasvip eden tek bayan Başkan Yardımcısıyla aynı Meclis’de aynı havayı solumaktan utanıyorum. Nilay Ayran hanım şiddeti nasıl destekler ve tasvip edersiniz.”dedi.



UTANIYORSANIZ GELMEZSİNİZ

Dilek Tan’ın “Utanıyorum” sözlerine AK Parti Grubundan çok sert tepki geldi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ve Meclis Üyeleri püskürürken tartışmalara Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker nokta koydu. Dilek Tan’ın sözlerinden dolayı utandığını ileri süren Başkan Köşker, “Utanıyorsanız gelmeyin. Utanıyorsanız gelmezsiniz, burada oturmazsanız. Siyasi bir kişisiniz. Biri size laf ederse müdahale ederim. Bu kelimeleri kullandığınız için sizden utanç duyuyorum. İstediğiniz eleştirileri yapabilirsiniz, bunlara biz cevap veririz ama Utanç duyuyorum kelimelerini kullanmak abesle iştigaldir.”diye konuştu.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Öte yandan Gündem maddeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda Fırat Kalkanı Harekatında Şehit düşen Piyade Er Oğuzhan Demir’in isminin bir parka verilmesi kabul edilirken, Gebzespor’a da daha önce sözü verilen ve 500 Bin TL’si ödenen 650 Bin TL desteğin kalan 150 Bin TL’si de oy birliğiyle kabul edildi. Gebze Teknik Üniversitesi’nin eğitim gören öğrencilere Burs desteği talebi ise Kanun gereği reddedildi.