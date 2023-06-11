KOVİAD’dan, Başkan Tutuş’a Tebrik Ziyareti

Kocaeli’nin aktif iş insanları dernekleri arasında yer alan Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yönetimi, sivil toplum kuruluşları, oda ve siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda AK Parti İzmit İlçe Başkanı olarak atanan Muharrem Tutuş’a tebrik ziyaretinde bulunan Başkan Kocagöz ve yönetimi, yeni görevinde başarılar diledi. Aynı zamanda Başkan Kocagöz, KOVİAD yönetiminde yer alıp, ilçe yöneticiliğine seçilen Emre Öztürk ve Mehmet Kartal’a da hayırlı olsun dileklerini iletti.

‘AMACIMIZ ŞEHRİMİZE DEĞER KATMAK’



