SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOVİAD’dan, Başkan Tutuş’a Tebrik Ziyareti

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) Başkanı Harun Reşit Kocagöz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Muharrem Tutuş’a tebrik ziyaretinde bulundu.

KOVİAD'dan, Başkan Tutuş'a Tebrik Ziyareti

11 Haziran 2023 Pazar 16:42

Kocaeli’nin aktif iş insanları dernekleri arasında yer alan Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yönetimi, sivil toplum kuruluşları, oda ve siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda AK Parti İzmit İlçe Başkanı olarak atanan Muharrem Tutuş’a tebrik ziyaretinde bulunan Başkan Kocagöz ve yönetimi, yeni görevinde başarılar diledi. Aynı zamanda Başkan Kocagöz, KOVİAD yönetiminde yer alıp, ilçe yöneticiliğine seçilen Emre Öztürk ve Mehmet Kartal’a da hayırlı olsun dileklerini iletti. 

‘AMACIMIZ ŞEHRİMİZE DEĞER KATMAK’

Muharrem Tutuş’a görevinde başarılar dileyen Başkan Harun Reşit Kocagöz, “Kentimiz için önemli çalışmalara imza atacağınıza hiç şüphemiz yok. Bizler iş insanları olarak şehrimize değer katan ve bu anlamda mücadele eden herkesin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Göreviniz hayırlı olsun, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Anlamlı ziyaretleri için Başkan Kocagöz ve ekibine teşekkür eden Tutuş, sivil toplum kuruluşlarının şehrimiz ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik önemine dikkat çekerek, KOVİAD’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Pakistanlı Heyetten Simülasyon Merkezine Ziyaret Pakistanlı Heyetten Simülasyon Merkezine Ziyaret
TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş Aday Gösterildi TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş Aday Gösterildi
Hazine Ve Maliye Bakanlığında Devir Teslim Töreni Hazine Ve Maliye Bakanlığında Devir Teslim Töreni
Sinan Oğan: “Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” Sinan Oğan: “Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize...
Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu
Darıca’da Park Ve Bahçeler Yenileniyor Darıca’da Park Ve Bahçeler Yenileniyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner377

Pakistanlı Heyetten Simülasyon Merkezine Ziyaret
Pakistan Deprem Araştırma Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi" çerçevesinde Türkiye’ye gelen 12...

Haberi Oku