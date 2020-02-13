Köylerin sorunlarını dinlediler

Kılıç, Tarımın ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği, çiftçimizin, köylümüzün ürününün gelirinin, üretim maliyetinin yarısını karşılamaya yetmediği bir Türkiye olabilir mi? Orman köylüsüyle ormanlarımızı barıştıracağız. Köylüsü olmayan ormanı korumanın son derece zor olduğu uygulamalarla görülmüştür. Bu düşünceden hareketle, orman köylüsünün gelirlerini arttıracak tedbirler alınacak, orman köylülerinin köylerini terk etmemeleri sağlayacağız" dedi.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumaköy Muhtarı Hüseyin Ünal, Tarla vasfındaki arazilerinin arsa vergisi üzerinden alınmasını öngören yasanın Gebze Belediye meclisinde biran önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Konuyu kamuoyuna taşıyan Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatına teşekkür etti.