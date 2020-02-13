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SİYASET:
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Köylerin sorunlarını dinlediler

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, İl ve ilçe yönetimi, Cumaköy’de vatandaşlarla buluşarak, sorun ve taleplerini dinledi.

Köylerin sorunlarını dinlediler

13 Şubat 2020 Perşembe 16:42

 Partililer, Cumaköy muhtarı Hüseyin Ünal’ı, Mollafenariköyü muhtarı Mehmet Ballı ve yönetimiyle birlikte ziyaret etti . Ziyarette; Yeniden Refah Partisinin yeni kurulan bir siyasi hareket olduğunu ama kısa sürede Dr. Fatih Erbakan liderliğinde tüm ülkede teşkilatlandığını belirten Kılıç,  köylülerimizin birinci derecede şikayetlerinin başında tarım arazilerinden alınan arsa vergileri olduğunu bunu gündeme daha önce taşıdıklarını ama bu konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Kılıç, Tarımın ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği, çiftçimizin, köylümüzün ürününün gelirinin, üretim maliyetinin yarısını karşılamaya yetmediği bir Türkiye olabilir mi? Orman köylüsüyle ormanlarımızı barıştıracağız. Köylüsü olmayan ormanı korumanın son derece zor olduğu uygulamalarla görülmüştür. Bu düşünceden hareketle, orman köylüsünün gelirlerini arttıracak tedbirler alınacak, orman köylülerinin köylerini terk etmemeleri sağlayacağız" dedi. 

TEŞEKKÜR ETTİLER

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumaköy Muhtarı Hüseyin Ünal, Tarla vasfındaki arazilerinin arsa vergisi üzerinden alınmasını öngören yasanın Gebze Belediye meclisinde biran önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Konuyu kamuoyuna taşıyan Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatına teşekkür etti.

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