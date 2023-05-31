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KSO Başkanı Zeytinoğlu ilk çeyrek büyüme oranını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2023 yılının ilk çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu ilk çeyrek büyüme oranını değerlendirdi

31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:18

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılının ilk çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. İlk çeyrekte, dış talep ve sanayide ivme kaybı olurken, hizmetler sektörü katkıları ile tüketim tarafında hane halkı harcamalarının öne çıktığını görüyoruz” dedi.

 

BÜYÜMEYE KATKI VEREN SEKTÖRLER

Tarım ve sanayi sektörü dışında ana sektörlerden büyümeye pozitif katkı geldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda tarımda yüzde 3.8, sanayi sektöründe yüzde 0.7’lik daralma olurken, imalat sanayiden yüzde 1.6, inşaat sektöründen yüzde 5.1 ve hizmetlerden yüzde 12.4’lük katkı geldiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

İTHALATIN YAVAŞLAMASI İÇİN…

“2023 ilk çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0.3 gerilerken, ithalat yüzde 14.4 arttı” diyen Zeytinoğlu, “İlk çeyrekte ihracat artış hızında yavaşlamalar olmuştu. Arzumuz tabii ihracatın büyümeye katkısının artması yönünde” dedi. Döviz kurunun ihracatı destekleyecek seviyede olmasını önemsediklerini belirten Zeytinoğlu, bu durumun üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini teşvik ederek ithalat talebinde de bir yavaşlamaya neden olacağını söyledi.

 

ÜRETİM ARTIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Hanehalkı tüketiminde yüzde 16.2, yatırımlarda da yüzde 4.9’luk artış olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Harcamalardan ziyade yatırımların katkısını önemsiyoruz. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda inşaat yatırımlarında yüzde 1.3, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 8’lik artışlar var. Bu kalemdeki artışların geleceğe yönelik üretim artışları açısından değerli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

 

 

AYHAN ZEYTİNOĞLU- KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyüme verisine ilişkin konuştu.

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