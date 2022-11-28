SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Kucaklayıcı politika ile Darıca siyasetine yön veriyoruz”

Yönetimini toplayarak açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Zeynep Subaşı, “Ağır ekonomi ve hayat şartları altında Darıca siyasetine yön veren kucaklayıcı politikalarımızla hedeflediğimiz noktaya adım adım ilerliyoruz” dedi.

'Kucaklayıcı politika ile Darıca siyasetine yön veriyoruz”

28 Kasım 2022 Pazartesi 16:37

Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Zeynep Subaşı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda genel ve yerel gündeme dair istişarelerde bulunulurken, haftalık çalışma rotası çizildi. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında konuşan Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Zeynep Subaşı, “Ağır ekonomi ve hayat şartları altında Darıca siyasetine yön veren kucaklayıcı politikalarımızla hedeflediğimiz noktaya adım adım ilerliyoruz. 

SİYASETTE FARKLI BİR PENCERE AÇACAĞIZ

İlçe Teşkilatlarımızla uyumlu çalışmalara her geçen gün yenileri ekleniyor. Şehrin kalbinde açtığımız stantlarla vatandaşlarımızı dinliyor, sorunlarını not ediyoruz. Vatandaşlarımıza partimizi anlatarak her geçen gün Gelecek ailesini daha da büyütüyoruz. Z kuşağının seçime etkisinin büyük olacağı ilk genel seçimlerde de en güzel desteği alacağımıza inancımız tamdır. Yönetimimizle birlikte siyasette farklı bir pencere açacağız. Gelecek güzel günlerde Darıcalılarla ile huzur ve güven içinde olmak istiyoruz. Ülkemiz ve partimiz adına en güzel şekilde ilçemize, şehrimize ve ülkemize hizmet edeceğiz. Partimizi iktidara taşımak için gece gündüz çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gelecek Partisi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Altılı Masadan Yeni Anayasa Teklifi Sunum Toplantısı Altılı Masadan Yeni Anayasa Teklifi Sunum Toplantısı
Ali Güney, istişare kurullarını ihmal etmiyor Ali Güney, istişare kurullarını ihmal etmiyor
İYİ Parti'den İYİ Parti'den "Kadına Yönelik Şiddete Karşı...
BTP Bağımsız Türkiye Partisinden ziyaret BTP Bağımsız Türkiye Partisinden ziyaret
Kocaeli Kadın Kolları İl Divan Toplantısı Yapıldı Kocaeli Kadın Kolları İl Divan Toplantısı Yapıldı
Davutoğlu , Partisinin Çocuk Politikaları Reformu Lansman Toplantısında Konuştu: Çocuğa özne olmayı öğreteceğiz Davutoğlu , Partisinin Çocuk Politikaları Reformu...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Altılı Masadan Yeni Anayasa Teklifi Sunum Toplantısı
Altılı masanın "Şimdi demokrasi zamanı" sloganıyla duyurduğu anayasa taslağı altı partinin genel başkan...

Haberi Oku