“Kucaklayıcı politika ile Darıca siyasetine yön veriyoruz”

Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Zeynep Subaşı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda genel ve yerel gündeme dair istişarelerde bulunulurken, haftalık çalışma rotası çizildi. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında konuşan Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Zeynep Subaşı, “Ağır ekonomi ve hayat şartları altında Darıca siyasetine yön veren kucaklayıcı politikalarımızla hedeflediğimiz noktaya adım adım ilerliyoruz.

SİYASETTE FARKLI BİR PENCERE AÇACAĞIZ

İlçe Teşkilatlarımızla uyumlu çalışmalara her geçen gün yenileri ekleniyor. Şehrin kalbinde açtığımız stantlarla vatandaşlarımızı dinliyor, sorunlarını not ediyoruz. Vatandaşlarımıza partimizi anlatarak her geçen gün Gelecek ailesini daha da büyütüyoruz. Z kuşağının seçime etkisinin büyük olacağı ilk genel seçimlerde de en güzel desteği alacağımıza inancımız tamdır. Yönetimimizle birlikte siyasette farklı bir pencere açacağız. Gelecek güzel günlerde Darıcalılarla ile huzur ve güven içinde olmak istiyoruz. Ülkemiz ve partimiz adına en güzel şekilde ilçemize, şehrimize ve ülkemize hizmet edeceğiz. Partimizi iktidara taşımak için gece gündüz çalışacağız” açıklamasında bulundu.