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Kural ihlali kaza getirdi: 1 yaralı

İzmit D-100 karayolu yan yol mevkisinde ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İzmit D-100 karayolu yan yol mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Leyla Atakan Caddesinden D-100 yan yol istikametine seyir halinde olan Orhan Aydoğan idaresindeki 41 GN 559 plakalı otomobil, yan yol üzerinden İstanbul istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Orhan Ata idaresindeki 41 R 3329 plakalı jiple çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan Aydoğdu hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Orhan Aydoğan, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kural ihlali kaza getirdi: 1 yaralı

09 Ocak 2017 Pazartesi 22:17

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Kural Ihlali Kaza Getirdi: 1 Yaralı
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