banner426
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meclis 2021 Yılı Bütçesini Görüştü

Çayırova Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda 2021 yılı Performans Programı ve 2021 yılı Mali Bütçesi görüşüldü.

Meclis 2021 Yılı Bütçesini Görüştü

08 Ekim 2020 Perşembe 16:30

Çayırova Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşti. Belediye kültür salonunda yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Çifçi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bütçe ile ilgili gündem maddelerinin tek tek oylanarak kabul edildiği meclis oturumunda Çayırova Belediyesi’nin 2021 yılı mali yılı gelir-gider bütçesi 206 milyon TL olarak karara bağlandı. Kasım ayı meclis toplantısı 3 Kasım Salı günü saat 15:00’de kültür salonunda yapılacak.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Taib Basın Açıklaması Taib Basın Açıklaması
Sayın Bekir Pakdemirli Gebze'de Sayın Bekir Pakdemirli Gebze'de
Başkan Büyükgöz’den “ Hayırlı olsun ” ziyaretleri Başkan Büyükgöz’den “ Hayırlı olsun ”...
Milletvekili Şeker ve Yıldırım’dan Başkan Şayir’e ziyaret Milletvekili Şeker ve Yıldırım’dan Başkan Şayir’e...
AK Parti Gebze'de başkan; Recep Kaya AK Parti Gebze'de başkan; Recep Kaya
İYİ Parti Kocaeli teşkilatı kurultayı tamamladı İYİ Parti Kocaeli teşkilatı kurultayı tamamladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Taib Basın Açıklaması
Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde ateşkesi...

Haberi Oku