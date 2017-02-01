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Meclis Toplantısında Gergin Anlar!

Çayırova Belediyesi’nin Şubat-2017 meclis toplantısında Başkan Şevki Demirci ile Emek ve İnönü Mahallesi sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Meclis Toplantısında Gergin Anlar!

01 Şubat 2017 Çarşamba 21:55

Şevki Demirci başkanlığındaki Belediye Meclisi oturumuna Emek ve İnönü Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar geldi. Mahallelerinin belediye tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesine olan tepkilerini dile getirmek istediler.

Kentsel dönüşüme karşı çıkarak o alanın imara açılmasını isteyen vatandaşlar, bu konuyla ilgili belediye başkanı Demirci’den bilgi almak istedi. Bu sırada başkan Demirci ile mahalleli arasında sözlü tartışma yaşandı. Demirci, Belediyenin bakanlığa bir rapor gönderdiğini belirtilirken, gelecek karara göre alanla ilgili gelişmeleri mahallelilere anlatmak istedi. Mahalle halkının ısrarı üzerine mecliste tansiyon yükseldi ve ardından görevlilerce mahalleliler dışarı çıkarıldı.

Konuyla ilgili olarak Meclise bilgi veren Çayırova belediye başkan yardımcısı Refik Tartar, “Emek ve İnönü Mahallesi ile ilgili olarak talimat üzerine çalışma yaptık ve bakanlığa gönderdik. Mart ayının başından itibaren çalışmanın detayını sizlerle paylaşacağız. Mart ayı itibari ile tek tek proje ile ilgili görüşeceğiz. Herkesin yazılı görüşü alınacak. Hayır oyu çoğunlukta çıkarsa belediye meclisi olarak bakanlığa göndererek projenin iptalini isteyeceğiz.” dedi.

Çayırova Belediye Başkan Şevki Demirci ise “Bizim belediye olarak burayı imara açma yetkimiz yok. Bu konuda Bakanlıktan gerekli yazıyı alınca yetkimiz olacak” dedikten sonra gündemin diğer maddelerine geçildi.

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