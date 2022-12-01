MEHMET ARAS, KOCAELİ SİYASETİNE VEDA ETTİ.

Aras öncelikle il başkanlık divanı ile toplantı yaptı. Toplantının ardından il yönetiminin ve basının karşısına çıkan Aras Kocaeli il başkanlığına veda ettiğini duyurdu.

YERİNE YARDIMCISI CEVDET ÇEPİL VEKALET EDECEK.

Aras’ ın açıklamaları salonda duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.

İşte o açıklamalar;

“Bildiğiniz gibi son yapılan genel kurulda parti MKYK sına seçildim. İl başkanlığı görevi ile bu vazifeyi birlikte yürütmemin doğru olmayacağı genel başkanımız tarafından bana bildirildi. Ben de kendisine hiçbir vazifeye talip olmadığımı, beni nerede görmek istiyorsa orada olacağımı bildirdim.

YENİ BAŞKAN TEMAYÜL İLE BELİRLENECEK.

Kendisi, senin hizmetinden ülke genelinde istifade etmek istiyoruz dediler. Bu durum üzerine il başkanlığını bırakmam gerektiği ortadadır. Yeni il başkanımızın kim olacağının belirlenmesi için bu pazar günü saat 14:00’ de il başkanlık binamızda genel merkezimiz tarafından temayül yoklaması yapılacaktır. Yeni il başkanı görevlendirilene kadar bana ait olan yetkiler parti tüzüğümüz gereği teşkilat başkanı, Cevdet Çepil tarafından kullanılacaktır. Camiamız ve Kocaeli için hayırlı uğurlu olsun.”