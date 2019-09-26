MEHMET ELLİBEŞ’DEN DİSİPLİN KURULUNA SEVK

Kocaeli siyasetinin bir numaralı gündem maddesi olan

Şevki Demirci

'nin kesin ihraç talebiyle disipline verilmesi konusu hakkında

AK Parti

Kocaeli İl Başkanı

Mehmet Ellibeş

'ten bir açıklama geldi. İl Başkanı Ellibeş, Demirci'nin parti yöneticileri ve üyeleri hakkında uygunsuz sözler söylemek gerekçesiyle disipline sevk edildiğini açıklarken şunları dile getirdi; "30 Mart 2014 tarihinde AK Partimiz’den Çayırova Belediye Başkanlığına seçilen ve 31 Mart 2019 seçimleri ile başkanlık görevi sona eren Partimiz üyesi Sayın Şevki Demirci, parti yöneticileri ve üyeleri hakkında uygunsuz sözler söylemek gerekçesiyle parti tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Disiplin süreci İl Disiplin Kurulu tarafından yürütülmektedir. Olayın özü bu olup, bunun dışında yapılan spekülasyonlar gerçeklik ifade etmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."