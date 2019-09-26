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SİYASET:
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MEHMET ELLİBEŞ’DEN DİSİPLİN KURULUNA SEVK

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Disiplin Kuruluna sevk edilen Çayırova eski belediye başkanı Şevki Demirci ile ilgili bir açıklamada bulundu.

MEHMET ELLİBEŞ'DEN DİSİPLİN KURULUNA SEVK

26 Eylül 2019 Perşembe 11:13

 Kocaeli siyasetinin bir numaralı gündem maddesi olan Şevki Demirci'nin kesin ihraç talebiyle disipline verilmesi konusu hakkında AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'ten bir açıklama geldi. İl Başkanı Ellibeş, Demirci'nin parti yöneticileri ve üyeleri hakkında uygunsuz sözler söylemek gerekçesiyle disipline sevk edildiğini açıklarken şunları dile getirdi; "30 Mart 2014 tarihinde AK Partimiz’den Çayırova Belediye Başkanlığına seçilen ve 31 Mart 2019 seçimleri ile başkanlık görevi sona eren Partimiz üyesi Sayın Şevki Demirci, parti yöneticileri ve üyeleri hakkında uygunsuz sözler söylemek gerekçesiyle parti tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Disiplin süreci İl Disiplin Kurulu tarafından yürütülmektedir. Olayın özü bu olup, bunun dışında yapılan spekülasyonlar gerçeklik ifade etmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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